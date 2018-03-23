Кто не может быть крёстным отцом

Крещение становится одним из самых знаменательных моментов в земной жизни любого верующего, и потому подойти к нему необходимо со всей ответственностью. Да и выбор крестных родителей для ребенка — нелегкая задача. Ведь крестный отец и крестная мать будут играть важную роль в жизни малыша.

Кто не может быть крёстным

Прежде всего необходимо сразу отказаться от кандидатур, которые, согласно церковным канонам, просто не могут выступать в роли крестных родителей ребенка. Так кто же это? Во-первых, крестными не могут являться биологические отец и мать, а также любые другие родственники малыша. Во-вторых, не следует предлагать стать крестными родителями супружеским парам или тем, кто собирается вступить в брак. Дело в том, что крестные должны иметь исключительно духовную связь, а интимные отношения между ними вообще неприемлемы.

К тому же крестным родителем православного христианина не может стать приверженец другой религии, будь то даже католицизм или протестантство. Крестные родители не должны также являться людьми, принявшими монашеский постриг.

Крестными не способны быть и дети. Девочки могут взять на себя эту ответственную миссию только после 13-ти лет, а мальчики — после 15-ти.

Не стоит останавливать свой выбор и на людях, страдающих психическими заболеваниями, наркотической или алкогольной зависимостью. Причина проста: они не способны нести полную ответственность за свои действия, не говоря уже об ответственности за другого человека.

Выбор крёстных родителей

Сделать правильный выбор в отношении крестных родителей очень тяжело, потому как крестные должны будут взять на себя поручительство за ребенка и стать для него такими же наставниками, как родные отец и мать. Поэтому прежде, чем выбрать кого бы то ни было, подумайте о том, кому бы вы доверили своего ребенка без тени сомнения.

Крёстные должны любить малыша, стать для него авторитетом, помогать ему во всем, учить его добру и пониманию, молиться за него. И все это они обязаны будут делать всю свою жизнь. Поэтому выбирайте людей высоких моральных устоев, ведущих праведный образ жизни.

Крестные должны являться верующими людьми и, конечно, крещеными. Идеально, если у ребенка будут двое крестных. Но если такой возможности нет, то можно обойтись и одним: матерью для девочки и отцом — для мальчика. Крестная мать обязательно должна прийти в церковь на крещение, а вот присутствие отца не является необходимостью.

Подготовка крёстных родителей

Если вы сделали выбор, то о вашем решении необходимо перво-наперво сообщить крестным родителям. По традиции незадолго до крещения будущие крестным матери и отцу желательно сходить на исповедь и исполнить обряд причащения. В день же самого таинства они не должны есть и исполнять супружеские обязанности.

Хорошо также если крестные выучат текст «Символа веры», который при крещении они должны будут зачитать. Необходимо также поинтересоваться у служителей церкви, в какие моменты следует произносить этот текст.

Крещение накладывает особые обязательства на крестную мать. Именно она приобретает для малыша рубашку для крещения и нательный крестик.