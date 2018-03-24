Быть примером, не будучи примерным

Если родитель должен быть примером для ребенка, обязан ли он всегда сам поступать правильно и реализуемо ли это в принципе? А должен ли родитель вообще быть примером и могут ли дети знать о недостатках родителей — рассуждает Анна Кудрявская-Панина.

Я стояла на светофоре, который долго горел красным для пешеходов. Очень долго. Центр Москвы, перекресток многополосной оживленной магистрали. Рядом со мной стояли мама и дочь-школьница, очевидно, они очень торопились, потому что мама нервничала, все время поглядывала то на светофор, то на поток машин, как будто хотела перебежать. Собственно, она в итоге это и сделала. Ну, не сказать, что я была удивлена. К сожалению, я такое вижу регулярно, пожимаю плечами, думаю про слабоумие и отвагу и… осуждаю. Не могу не осуждать. Я еще не достигла такого уровня просветления, чтобы не осуждать человека, подвергающего жизнь ребенка очевидной опасности, особенно в ситуации, когда это делать совершенно не обязательно.

Можно сколько угодно задаваться риторическими вопросами: почему люди ценят какие-то секунды дороже многих лет жизни, что они потеряли бы, если бы дождались зеленого света, откуда во взрослых такая беспечность и неосторожность и понимают ли они, что в этот раз им просто повезло?

А можно задаться другим вопросом: эта мама будет требовать от дочери, чтобы та переходила дорогу в положенном месте на положенный свет? Если да, она имеет на это право? Или «со мной можно, а без меня нельзя»? Что положено Юпитеру, не дозволено быку?

Должен ли родитель быть во всем примером и поступать таким образом, как сам учит своего ребенка? Ответ (если смотреть на приведенный мной пример), кажется, очевиден, конечно, да.

Всегда? Во всем? Получается, взрослый не имеет права на ошибку, он должен быть идеальным? Мы точно говорим об обычном человеке?

Да, в раннем детстве ребенок идеализирует родителей. Они его мир, они самые лучшие: самые умные, красивые, умелые, они все и всегда делают правильно, и если мама называет квашеную капусту соленой, значит, она права, и это и есть соленая капуста, а никакая не квашеная; если папа бегает по утрам, значит, так и положено, так устроен мир, а что, другие папы так не делают?!

Понимание того, что твои родители — обычные люди, а не небожители, что их привычки — это только их привычки, что их образ жизни не догма, критический взгляд на их поступки приходят ко всем в разное время, но точно не в самом нежном возрасте. И, тем не менее, родители — наш пример, наш ориентир, для кого-то только в детстве, для кого-то всю жизнь.

Родители имеют право на недостатки, на множество недостатков. Я совсем не идеальная мать и не хочу ею быть, более того, я считаю, что родители не должны быть или изображать из себя идеальных людей. Первое просто нереально, второе — вранье, которое сослужит и родителям и детям плохую службу, потому что учит лицемерию, может испортить отношения, а в некоторых случаях может нанести серьезную травму.

Но как тогда быть с тем, чтобы быть примером, не будучи примерным? Не потерять уважение в глазах ребенка, не разочаровать его? Для каждого родителя — это вопрос вопросов. Если принять как данность, что ребенка разочарует сильнее всего ваше лицемерие, если все, что вы ему проповедовали как истину в последней инстанции, окажется ложью, потому что вы сами так не делали, тогда останется один путь — самый сложный: научить ребенка понимать и разбираться, какой пример перенимать, объяснить ребенку, что он не должен искать идеал в ком бы то ни было, даже в родителях, и что от него тоже не ждут идеальности. Последнее, мне кажется, и есть краеугольный камень проблемы. Родители нередко требуют от детей эталонности, соответствия их представлениям об идеальном ребенке.

Когда это начинать объяснять? Тоже вопрос открытый. Наверное, в том возрасте, когда ребенку будет интересно это слушать и говорить об этом.

Я уже много лет не курю, но курила дольше. Я была уверена, что это не стоит постоянно демонстрировать детям, но нельзя прятаться от них и скрывать этот свой недостаток. Я говорила им с того возраста, когда они уже были способны это понять, что это моя проблема. Большая проблема. Что я несколько раз бросала, в том числе, когда ждала их и кормила грудью, но потом снова возвращалась к своей вредной привычке, потому что это зависимость, что мой бронхит и другие проблемы — от этого, что я очень хочу бросить, но пока не понимаю, как это сделать навсегда. Что гораздо лучше не начинать вообще, чем потом бороться годами. И еще говорила им, что мама — обычный человек, у которого есть проблемы и недостатки. И мне кажется, сын и дочь меня понимали, сопереживали мне. Кстати, им уже за двадцать и оба они не курят. Но это, конечно, вовсе не моя заслуга.

Не все так легко и просто, как в приведенном мной примере, и у меня нет ответа на большинство вопросов по теме, каждый родитель, каким умным, начитанным и продвинутым он бы ни был, все равно идет по этому пути методом проб и ошибок. Нужно быть готовым, что, скорее, ребенок воспримет ваши поступки как пример, что вероятность повторения им ваших действий очень высока, поэтому переходить дорогу уж точно стоит на зеленый сигнал светофора.