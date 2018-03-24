Тест: Угадайте мультфильм по детскому рисунку

Представьте, что к вам подбегает маленький ребенок и с волнением протягивает свой рисунок. Вы благосклонно берете его, смотрите, а малыш уже теребит за рукав: «Ну как?». И что ответить? Тут же сплошные каракули! Это ведь можно сказать: «Какой милый цветочек!» — а потом окажется, что это мишка. Слезы, истерики, обиды…

Предлагаем потренироваться и пройти наш тест для истинных фанатов мультфильмов. Угадайте, что за героев попытались изобразить на бумаге дети.

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