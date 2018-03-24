Самые правильные мультсериалы для малышей

Мультфильмы для детей — это не только веселая и яркая картинка. Это еще и средство познания мира. Когда малыш смотрит мультик, он запоминает информацию и видит на экране примеры поведения. Что делать, если тебя обидели? Почему ложиться спать без мамы — не страшно? Как помириться с другом? Все эти темы затрагиваются в мультсериалах для малышей.

Мы собрали для вас топ-10 самых правильных мультиков. В них герои особо не шалят (а даже если шалят — исправляются), учатся чему-то новому и успешно разрешают свои детские проблемы. Персонажи этих мультфильмов будут понятны малышам и станут для них хорошими примерами для подражания.

«Джинглики»

Источник: Джинглики

В мире джингликов каждый день что-то происходит. То выйдет из-под контроля пылесос, то появится таинственный злодей, то начнется постройка небоскреба… Чаще всего в происходящем виноват Бедокур, он не со зла, а от излишней любопытности и тяги к свершениям. Но мультфильм показывает малышам, что все проблемы можно решить, если действовать сообща и не стесняться признать свою ошибку. Милые и добрые герои, житейские трудности и отличная мораль в каждой серии! И даже полнометражный мультфильм планируется, но об этом в нашем большом интервью с режиссером.

«Фиксики»

Источник: fixiki

Мультсериал для детей практически любого возраста — «Фиксики». В домашней технике живут маленькие человечки, которые помогают ее чинить. Но их существование — большой секрет. Мальчик Дим Димыч вместе с фиксиками узнает о принципах работы бытовых приборов и решает свои житейские проблемы — учится просить прощения и мириться, признавать вину и не давать друзей в обиду. Все герои мультфильма добрые, милые и трогательные, а каждый малыш, посмотревший «Фиксиков», поверит в волшебство и станет относиться к технике более бережно.

«Ми-ми-мишки»

Источник: Мимимишки сериал

Кеша и Тучка уже три года учат малышей быть добрыми и отзывчивыми, не бояться пробовать что-то новое и идти на компромиссы. Несмотря на различия, друзья никогда не ссорятся и всегда борются с трудностями рука об руку. И не только ми-ми-мишки, в мультсериале много второстепенных героев, в которых малыши легко смогут узнать себя. Мультсериал настолько точен в деталях, что вы никогда не увидите, как, например, девочка в мультике сядет на холодную землю, она точно подложит на нее подушку!

«Щенячий патруль»

Источник: Nick Jr. Россия

Мультсериал про команду отважных спасателей-щенков, каждый из которых обладает своим уникальным характером. Щенячий патруль всегда готов прийти на помощь и разобраться в сложной ситуации. Щенки очень дружные и все делают сообща, показывая малышам ценность дружбы и семьи. Они никогда не ссорятся, не злятся и не ругаются. Малыши просто обожают этот мультфильм, ведь он яркий, красочный и смешной. А родители любят его за то, что каждый ребенок, посмотрев на приключения щенков, тоже хочет быть честным, смелым и справедливым, как и его герои.

«Доктор Плюшева»

Источник: Узнавайка

Мультфильм про маленькую девочку, которая обладает возможностью оживлять игрушки. Доктор Плюшева всегда помогает тем, кто заболел и может вылечить любую болезнь, даже грусть и скуку. Этот сериал учит детей заботиться о своем здоровье с малых лет и прививает любовь к активному образу жизни. В каждой серии есть песенка, которая помогает малышам усвоить материал. Доктор Плюшева — добрая и милая девочка, посмотрев на которую, любой малыш захочет быть на нее похожим.

«Лунтик»

Источник: Лунтик

Самый добрый, милый и наивный инопланетянин — Лунтик. Лунтик, как понятно по имени, упал с Луны и еще ничего про нашу планету не знает. А потому учится всему вместе с юными зрителями. Каждая серия — своя маленькая история. Лунтик всегда старается решить конфликт миром, умеет прощать и старается помочь всем, кто просит о помощи. Мультфильм учит детей быть отзывчивыми и заботливыми, ценить семью и друзей и никогда не вешать нос.

«Дракоша Тоша»

Источник: Рики

Новый мультсериал по идее писателя Олега Роя. Маленький дракончик-игрушка оживает, когда родители не видят. А маленькие панды — Няша и Яша — всегда готовы узнать что-то новое и отправиться в приключение. Мультфильм учит детей ладить между собой, не бояться своих фантазий и понимать друг друга с полуслова. И хоть Тоша тот еще проказник, он всегда придет на помощь и спасет малышей, если они попадут в беду.

«Скала тупика» (Puffin Rock)

Источник: Yuko Suzume

Ирландский мультсериал для малышей, причем среди его создателей Томм Мур , работавший над «Тайной Келлс» и «Песнью Моря». Мультфильм в Интернете есть пока только на английском, но лексика там не сложная, заодно и язык можно подтянуть. «Скала тупика» — это история о семье птичек-тупиков. В семье двое птенцов — отличница Уна и маленький Баба. Старшая сестра все время объясняет младшему как правильно себя вести. В очень трогательной манере и красивой рисовке, просто радость для глаз.

«Малышарики»

Источник: Teremok Baby

Еще один мультфильм для малышей, который и учит, и воспитывает. Главные герои — это те же «Смешарики», но в детстве. Они только начинают познавать мир. Вместе они учатся дружить, играть, помогать друг другу и заботиться об окружающих. А еще узнают, почему перышко легкое, почему мячик не тонет, что такое снег и так далее. Малыш может найти себя в одном из героев и учиться вместе с ним.

«Деревяшки»

Источник: Мульт

Для тех, кто еще поменьше, отлично подойдут «Деревяшки». Мультсериал для самых маленьких с деревянными игрушками в главных ролях. Игрушки-животные будут учить малышей самым простым вещам. Что такое лужа и откуда она берется? Как играть в прятки? Почему с деревьев падают листочки? Деревяшки очень дружные, никогда не ссорятся и всегда улыбаются. А их веселые песенки легко запоминаются и помогают развивать речь.

Приятного просмотра!

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