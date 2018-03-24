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Мама запостила снимок виноградины, застрявшей в горле у ребенка. Это жутко — и очень важно
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Мама запостила снимок виноградины, застрявшей в горле у ребенка. Это жутко — и очень важно 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Австралийская мама рассказала на своей странице Facebook грустную историю о том, как виноградина застряла в горле пятилетнего ребенка и теперь ему требуется операция под общим наркозом. Фото рентгеновского снимка виноградины она запостила с разрешения мамы пострадавшего мальчика и педиатра.
«Хочу обратиться ко всем родителям» — написала она. «Разрезайте, черт возьми, на кусочки все эти виноградины, мелкие помидоры и прочие опасные для детей продукты».
Согласно исследованию, опубликованному в «Архиве детских болезней», виноград считается одним из наиболее опасных для малышей продуктов — случаи удушения часты. И не все они заканчиваются благополучно.
Так что, не забываем разрезать круглые мелкие продукты, прежде чем дать их детям — это спасет их жизнь и здоровье.
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