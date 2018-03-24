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Натали показала подросшего сыночка
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Натали показала подросшего сыночка 

nn.ru 48 минут назад
Натали с мужем Александром Рубиным воспитывают троих сыновей. Самому младшему — Евгению — почти год. Певица родила его в апреле 2017 года. NN.ru публиковал тогда фотографии Натали с новорожденным. Сейчас маленький Евгений радует маму тем, как растет. А певица поделилась успехами сына в Instagram.
— Евгений счастлив! Первый раз забрался на стул! Мы с Анатолием (средний сын Натали) счастливы, что он не свалился! Каждому — своего счастья-я-я! — подписала видео Натали.
Поклонницы певицы не смогли сдержать эмоций от просмотра видео.
— Как вырос сынок! А шустрый! — написала frank.natalja.
— Они блондины в маму… А бровками и глазками в папу, — прокомментировала nadya196886123.
— Какой лапочка! А глаза большущие — в маму! Мамины защитники! — добавила chernika__26.
— Сладенький ребёночек. У вас все детки, как близняшки, только разных возрастов, все на вас похожи, — поделилась snati_02.
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