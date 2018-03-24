Натали показала подросшего сыночка

Натали с мужем Александром Рубиным воспитывают троих сыновей. Самому младшему — Евгению — почти год. Певица родила его в апреле 2017 года. NN.ru публиковал тогда фотографии Натали с новорожденным. Сейчас маленький Евгений радует маму тем, как растет. А певица поделилась успехами сына в Instagram.

— Евгений счастлив! Первый раз забрался на стул! Мы с Анатолием (средний сын Натали) счастливы, что он не свалился! Каждому — своего счастья-я-я! — подписала видео Натали.

Поклонницы певицы не смогли сдержать эмоций от просмотра видео.

— Как вырос сынок! А шустрый! — написала frank.natalja.

— Они блондины в маму… А бровками и глазками в папу, — прокомментировала nadya196886123.

— Какой лапочка! А глаза большущие — в маму! Мамины защитники! — добавила chernika__26.

— Сладенький ребёночек. У вас все детки, как близняшки, только разных возрастов, все на вас похожи, — поделилась snati_02.