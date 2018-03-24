Когда надо прекращать слушаться родителей

Тема детско-родительских отношений, а тем более сепарации, довольно сложная и объемная. Не всегда понятно, когда отношения между родителями и детьми могут считаться нормальными, а когда это становится похожим на патологию.

Представим следующую ситуацию: мать престарелого возраста живет с сыном сорока лет. Сын никогда не был женат и из родительского дома не съезжал. Мама контролирует все сферы его жизни, начиная от того, в чем он пойдет на работу, заканчивая тем, с какими женщинами ему стоит встречаться. Скорее всего, мать и ребенок находятся в зависимости друг от друга и все никак не могут отделиться и начать жить своими жизнями. Как вы думаете, не слишком ли долго сын потакает своей матери? Нужно ли ему выйти из таких отношений и жить своей жизнью? Не пора ли ему перестать слушаться маму?

Думаю, для многих будет очевидным ответ, что мужчина давно перерос тот возраст, когда ему необходимо присутствие и контроль матери. Так а где именно проходит эта грань?

Возрастные кризисы как подготовка к сепарации

По мнению психологов, переживая возрастные кризисы, ребенок усваивает новые навыки и становится более самостоятельным. С рождения ребенок имеет свой кровоток и способность самостоятельно дышать. В три года он научается оперировать символами и делать какие-то простые действия для поддержания своей жизнедеятельности. В 7 лет он осваивается в роли ученика и познает мир через социальную среду. В подростковом возрасте он обретает свое видение мира, у него появляются собственные увлечения. С каждым новым этапом жизни ответственности у ребенка становится больше, а влияние родителей уменьшается. Иерархия отношений изменяется с позиции «над» ребенком до позиции «равных». Человек становится независимым не только в действиях, но и в чувствах. Он учится видеть мир через призму собственного опыта, а не через опыт его родителей.

Окончательное психологическое отделение ребенка в идеале происходит к 18-20 годам, но бывают случаи, когда это затягивается до 30, 40 или 50 лет.

Для нашей культуры характерно переставлять этапы сепарации и слияния. В раннем возрасте ребенка отдают в ясли, хотя ему еще необходима поддержка и внимание родителя, а в 20 ему запрещается жить отдельно.

Так или иначе, непослушание детей зачастую вызывается нарушением границ родителями. И это вполне нормальная реакция — больше того, если ребенок 12-14 лет «слишком» послушный и всячески потакает родительскому слову, это может свидетельствовать о наличии у него определенных проблем.

4 главных этапа

Психолог Дж. Хоффман выделял 4 типа сепарации, через которые должен пройти человек к окончательной зрелости:

Эмоциональная сепарация. Уменьшение зависимости от родительского одобрения или неодобрения. Эмоциональная зависимость, например, присутствует в том случае, когда партнеры вынуждены расстаться из-за неодобрения родителей.

Аттитюдная сепарация. Это способность человека смотреть на мир своими глазами, а не глазами родителей. То есть взрослый человек рассуждает и оценивает ситуацию на основе своего личного опыта, а не опыта его родителей.

Функциональная сепарация. Способность человека обеспечить свое существование отдельно от родителей.

Конфликтная сепарация. Умение жить своей жизнью без чувства вины за это.

Почему нужно отделиться от родителей

Представим, что на консультацию к психологу приходит мама и сын, матери уже за 40, а мальчику 17, он заканчивает школу. Консультант знакомится с клиентами и просит мальчика рассказать, что его беспокоит. Мама тут же перехватывает инициативу и отвечает за ребенка: «Да представляете, мы совсем не учимся, успеваемость у нас падает, ВУЗ выбрать не можем, скорее всего, придется нам в армию идти, а так не хочется. Сделайте что-нибудь». Ситуация получается крайне интересная: отдельных мальчика и мамы в этих отношениях нет, проблемы становятся общими, хотя плохо учится и рискует попасть в армию только мальчик. Почему-то мать и сын превратились в некое «мы», хотя в 17 лет человек уже почти сформирован, у него имеется свое мировоззрение, свои идеалы и свое мнение. В этом возрасте подросток способен принимать ответственность за то, где он будет учиться и чем заниматься. Да, родители тоже имеют свои взгляды на то, каким должно быть будущее ребенка, но, согласитесь, эту жизнь жить ребенку, а не его родителю. К тому же, если за подростка решают родители, то и ответственность за неудачу будет лежать на родителе, и тогда ребенок вряд ли что-то вынесет из этого опыта. В данной ситуации было бы грамотней узнать, что же действительно влияет на успеваемость молодого человека и понять, какие он имеет взгляды на свою будущую жизнь.

Другой пример — взрослая женщина, которая по каждому вопросу консультируется со своей мамой. Без ее одобрения она не может уйти с нелюбимой работы. И хотя она уже знает, что эта работа ей неинтересна, она все равно не может решиться, боясь расстроить маму. Авторитет матери в такой семье абсолютен, а интересы других членов семьи, в частности ее дочери, игнорируются. Абсолютно ненормально делать то, что приносит тебе вред, но страх «упасть» в глазах матери затмевает собственные расшатанные нервы.

Мнение родителей должно учитываться в сознательном возрасте, но оно не должно быть решающим. Да, родители склонны ожидать от ребенка какого-то определенного поведения, но не каждый родитель способен примириться с тем, что его ребенок не является продолжением родителя, он — отдельная личность со своими желаниями и потребностями, которые стоят превыше ожиданий родителей.

Отстаивать свои интересы не просто правильно, но и хорошо. Вы укрепляете веру в себя и в свои силы. Также вы избавляетесь от внутренних противоречий и чувства вины, которое может тормозить вас в ваших начинаниях. Не так страшно встретить неодобрение со стороны родителей, куда страшнее спустя время осознать, что вы прожили не свою жизнь.

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