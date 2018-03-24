Развитие мелкой моторики у детей

Развитие мелкой моторики — ключ к познанию мира

Мелкая моторика — это скоординированная работа мышечной, костной и нервной систем. И направлена она на развитие ловкости пальцев и кистей рук, их гибкости и силы. Ребёнок, находясь в состоянии постоянного беспрерывного познания мира, развивается и учится ловкости. А руки — это его главное орудие для приобретения логически выстроенной речи, хорошей памяти, развитого внимания.

Многие педагогические системы выстроены на принципе «ум находится на кончиках пальцев» (Монтессори).

Польза и ценность развития мелкой моторики

На руках и ногах человека находится несколько тысяч биологически активных точек, воздействие на которые дает определенную реакцию в головном мозге и внутренних органах.

Мелкая моторика:

помогает развивать речь;

повышает работоспособность головного мозга;

развивает психические процессы: внимание, память, мышление, воображение;

развивает тактильную чувствительность;

снимает тревожность.

Игры для развития мелкой моторики у детей

Безусловно, ребёнок самостоятельно способен выполнять манипуляции руками, ощупывать предметы. Главная задача взрослых — сделать развивающие игры для детей максимально полезными и при этом увлекательными.

В первые дни жизни для малыша отлично подойдут пальчиковые игры (не только на ручках, но и ножках). Происходит массаж активных точек на пальчиках и ладошках, которые связаны с центрами головного мозга. Например, «Ладушки-ладушки», «Сорока–белобока». Это увлекательная и эмоциональная для ребёнка инсценировка сказок или историй, воссозданная пальчиками.

Позже интерес начинают вызывать самые разные предметы окружающего мира. Тогда практически любое бытовое действие можно оформить в развивающую игру для детей. Попробуйте вместе пересыпать любые мелкие предметы, складывать коробочки, закрывать молнии, нажимать на кнопки, открывать и закрывать ящики, рвать бумагу, складывать различные предметы в ёмкость, застегивать пуговицы и т. д.

Чтобы малыш мог сколько угодно манипулировать предметами, ничего не сломав при этом — сделайте панно. Приклейте на него всё, что есть «ненужное» — всё, что гремит, трещит, звенит, открывается. Фантазия родителей очень важна!

В 1,5 -2 года у ребёнка начинают вызывать интерес рисование и лепка. А в качестве занятий для развития мелкой моторики они незаменимы. Начать можно с пальчиковых красок в ванной (малыш рисует ручками на бумаге или в ванной) и лепки простейших фигурок и форм из воскового (не сильно прилипает) и «съедобного» пластилина.

Попробуйте заняться аппликацией. В раннем возрасте достаточно того, что ребенок рвет бумагу, мнет ее и разглаживает. Такие действия носят и терапевтический характер, положительно влияя на нервную систему.

Что важно во время занятий по развитию мелкой моторики

Положительный эмоциональный фон. Играть лучше, когда малыш в хорошем настроении. Перед сном или сразу после отдыха ребёнок может капризничать.

Не допускать переутомления. Поскольку оно может привести к негативизму.

Соблюдать последовательность. Игры и занятия должны соответствовать возрасту ребёнка, переходить нужно от простого к сложному.

Понимать, что в развитии важна систематичность. Формирование того или иного навыка и доведение его до автоматизма происходит не сразу, а только через многократные повторения.

Развитие мелкой моторики происходит на всех этапах развития ребёнка. Но чем раньше вы начнете, тем положительнее будет её влияние на формирование важных навыков.