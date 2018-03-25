Юрий Николаев рассказал о семейной трагедии и боли

Телеведущий, один из самых популярных на протяжении десятилетий, автор любимых миллионами программ Юрий Николаев вместе с супругой стали героями передачи «Сегодня вечером» на Первом канале. Юлия Меньшова Максим Галкин поговорили с гостями об их детище — конкурсе «Утренняя звезда». Это шоу стало первым, детским этапом в карьеры многих звезд нашей эстрады. Ко всем своим подопечным Николаев относился очень трепетно, по-отечески. А вот им с женой Бог детей не дал. Юрий и Элеонора Николаевы вместе уже более 40 лет. И во всем Ляля, так ласково называет телеведущий свою супругу, поддерживает мужа.

«Ляля действительно мой ангел-хранитель. Но, увы, у нас нет детей», — констатировал Николаев. — «Трагедия. Боль».

Они поженились в 1975 году. Причина бездетности их брака для Николаевых загадка. Пока супруги были молоды, медицина не позволяла им решить эту проблему. А сейчас, когда появилась возможность воспользоваться услугами суррогатной матери, они не готовы к такой ответственности.

' Куда заводить детей, когда их надо растить и ставить на ноги? Мы ничего не делали, чтобы не иметь детей', — рассказала Элеонора Николаева. — «Но, увы. И это серьезная проблема, никому такого не пожелаю».