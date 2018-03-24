«Бессонные ночи»: Евгения Феофилактова рассказала о болезни сына

Евгения Феофилактова рассказала подписчикам не самую приятную для каждой мамы новость. В своем Инстаграме она написала о том, что её сын Даниэль заболел и прошедшая неделя была для молодой мамы очень нелегким испытанием.

Евгения Феофилактова призналась, что с трудом прошла через самое тяжелое для каждой мамы испытание — болезнь ребенка. Женщина сообщила, что мальчик заболел и на протяжении целой недели она лечила его насморк и кашель. Экс-участница телепроекта «Дом-2» написала, что мальчику уже лучше, однако же кашель до сих пор не проходит. Она отметила, что виной тому резкое потепление, и спросила у фолловеров, как их дети переносят наступающую весну. «Бессонные ночи и переживания. Слава Богу вроде пошли на поправку.»

Интернет-мамочки принялись делиться своими историями с Феофилактовой. Они признались, что им, безусловно, знакома проблема, с которой столкнулась Евгения. По словам комментирующих, их дети болеют не только весной, порой это случается несколько раз в год, а у кого-то чуть ли не каждый месяц. Поклонники заверили, что все дети подвержены простудным заболеваниям, так как их иммунитет еще формируется, и попросили женщину не беспокоиться. «Да, Женя. Мой тоже переболел..» «Ой, да все детки болеют, не переживайте» «Кашель это остаточный эффект, пройдет» «Все будет хорошо, у вас такой крепкий мужичок растет»