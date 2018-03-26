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4 идеи, как можно занять малыша во время купания
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4 идеи, как можно занять малыша во время купания 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Грамотная организация купания малыша — важная составляющая правильного режима и крепкого иммунитета крохи. Поэтому стоит уделить этому процессу особое внимание и позаботиться об играх в ванной. В видеоролике вы найдете четыре идеи, которые помогут сделать водные процедуры еще более полезными для малыша. Ведь купание — этот не только гигиена, но и прекрасное время для развивающих игр в воде.
Чтобы ребенок не скучал и купался с удовольствием, стоит подключить фантазию и поиграть.
Например, в рыбалку. Для подготовки к игре вы потратите минимум времени, а все необходимые материалы можно найти дома или купить в ближайшем магазине за небольшие деньги. Подробнее о реквизите и процессе игры вы узнаете, посмотрев ролик. Также не стоит забывать, что отличным дополнением к купанию в воде является пена для ванны. Найдите подходящие небьющиеся емкости, и ребенок с удовольствием будет набирать и переливать пенку из одной емкости в другую. Эти и другие идеи наглядно продемонстрированы в видеосюжете. Смотрите ролик, подмечайте интересные для вас советы, экспериментируйте и проводите купание с пользой!
Фото: Shutterstock.com
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