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4 простые идеи детских игрушек из бумаги
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4 простые идеи детских игрушек из бумаги 

Letidor.ru 58 минут назад
Фото: Letidor.ru
Малыши всегда рады новой игре, а особенно новым игрушкам. Старые часто быстро надоедают крохам и хочется чего новенького, особенного.
Любящие мамы всегда стараются угодить ребенку, но покупать каждый день новые игрушки не представляется возможным, да и избаловать малютку подарками родители, как правило, не хотят.
Для того чтобы порадовать малыша и предложить ему новую игру, совершенно не обязательно отправляться в магазин, штудировать интернет и тратить на изучение инструкций большое количество времени.
В нашем сегодняшнем видеоролике вы увидите, как можно сделать красивые, интересные, а главное простые в исполнении игрушки для ребенка, которые ему обязательно понравятся.
Все, что вам понадобится, так это цветная бумага и еще несколько подручных материалов, которые вы легко найдете дома или сможете купить в ближайшем магазине.
Смотрите видео, следуйте инструкции, экспериментируйте и вовлекайте в этот интересный процесс своих детей!
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