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Видео про самых смелых малышах на скалодромах
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Видео про самых смелых малышах на скалодромах 

Letidor.ru 49 минут назад
Фото: Letidor.ru
В нашей сегодняшней видеоподборке мы решили показать невероятно отважных малышей, чьи способности поражают воображение!
Эти крохи самостоятельно забираются на серьезную высоту на скалодроме. Причем некоторые малыши взбираются на детском скалодроме, специально предназначенном для занятий с детьми, а другие малыши взбираются по более серьезным снарядам, которые предназначены для взрослых.
Известно, что у детей не так сильно развит инстинкт самосохранения, они не ощущают такого страха, как взрослые. Однако во время просмотра видео у каждого перехватит дух от волнения и одновременно восхищения от этих ребят.
Видно, что родители малышей потратили немало времени и усилий, чтобы научить крох таким трюкам. Мамы и папы всегда рядом с малышами, чтобы подстраховать любимых скалолазиков.
Смотрите, как эти бесстрашные малыши покоряют вершины!
Фото: Shutterstock.com
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