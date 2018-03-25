Видео дня: мама позвала джаз-бэнд, чтобы разбудить свою дочь в школу

Иногда разбудить ребенка, чтобы отправить его на занятия, бывает очень непросто. Если вы когда-нибудь сталкивались с такой проблемой, то знаете, что дети часто просят поспать «еще пять минут», а потом опаздывают в школу.

С такой патологической проблемой столкнулась мама десятилетней Софии. Именно она стала главной героиней видео, которое мы сегодня вам покажем. Мама девочки уже отчаялась: ежедневный подъем по утрам превратился в непосильную задачу для женщины и мучение для девочки.

Мама решила проучить юную леди и устроила ей такое представление, которое она вряд ли когда-нибудь забудет. Женщина позвала настоящий джаз-бэнд из пяти человек, тихо провела музыкантов в комнату дочери, пока та крепко спала, а потом по команде включила в комнате свет — и музыканты начали громко петь и играть на музыкальных инструментах.

Девочка не сразу поняла что к чему, некоторое время с большим удивлением смотрела на все происходящее, будто не верила своим глазам, думая, что все это происходит с ней во сне.

Такой необычный эксперимент придумала и осуществила мама не сама. Ей помогли создатели американского шоу «The Bert Show», в рамках которого и был подготовлен и снят этот сюжет.

Пользователи Сети в комментариях к ролику отмечают, что видео очень забавное, однако никто из них не хотел бы, чтобы его разбудили подобным образом, так как реакция была бы самой негативной.

Смотрите, как находчивая мама осуществила этот эксперимент, а самое главное, как отреагировала на все происходящее ее дочь!

Фото: Shutterstock.com