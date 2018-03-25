«Просто очень хочет замуж»: невеста Криштиану Роналду показала заботу о детях

24-летней Джорджине Родригес приходится заниматься воспитанием не только общей с Криштиану Роналду дочки, но и заботиться о других троих детях известного футболиста. Нравится ей такая обуза или нет, неизвестно, но общие семейные фотографии девушка регулярно показывает своим поклонникам.

Невеста 33-летнего Криштиану Роналду родила Алану Мартину в ноябре прошлого года. Также у нападающего мадридского «Реала» есть дети, рожденные от суррогатной матери: близнецы Ева и Матео, которым летом исполнится год, и 7-летний Криштиану-младший.

Джорджина старается быть хорошей матерью для всех детей и много с ними занимается. Накануне на своей страничке в Инстаграме девушка опубликовала снимок, на котором она плавает в джакузи с Евой, Матео и Криштиану-младшим. Судя по довольным лицам ребят, им такое времяпрепровождение очень нравится.

Фолловеры, которых у Джорджины уже больше 4 миллионов человек, отметили, что она хорошо заботится о детях. Однако нашлись и такие, которые заметили у недовольное выражение лица девушки: «Молодец, Джорджина! Тебе конечно нелегко, но ты стараешься!» «Она просто очень хочет замуж за звезду Роналду» «Ради такого мужа можно и постараться быть хорошей матерью!» «А мне кажется, что она недовольна и очень устала» «Главное, чтобы она любила всех детей искренне» «Там, где живет любовь, все получается! Счастья вашей семье».

Криштиану Роналду приписывали романы со многими известными девушками-моделями: Ириной Шейк , Майей Дарвинг, Алессией Тедески, а также журналисткой Лусией Виллалон. Но, судя по всему, в этот раз у красавчика-футболиста все серьезно. Ведь с Джорджиной Родригес на лето запланирована его свадьба.