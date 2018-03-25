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Мультфильму «Остров сокровищ» — 30 лет
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Мультфильму «Остров сокровищ» — 30 лет 

DTF.RU 2 часа назад
Фото: DTF.RU
В марте 1988 года состоялась премьера мультфильма, который стал культовым для миллионов детей и взрослых. По ссылке — актуальное интервью с авторами.
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