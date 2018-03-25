Галина Юдашкина сообщила поклонникам, что еще не родила 

Галина Юдашкина, единственная дочь знаменитого кутюрье, уже в ближайшее будущее во второй раз станет мамой. В преддверии радостного события звезда отправилась в США с маленьким сыном (и даже отдала юного Анатолия в американский детский сад). А вчера порадовала поклонников свежим фотоснимком с ребенком, рассказав о посещении интересного места — сада бабочек (Butterfly Garden).
20 тысяч разновидностей бабочек, просто потрясающее впечатление,
поделилась звездная мама в личном блоге.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina) 24 Мар 2018 в 10:10 PDT Поклонники тут же обратили внимание, что на новом фотоснимке не слишком заметен животик Галины Юдашкиной — и предположили, что знаменитость уже родила: «С первого взгляда подумала, уже родила», «Я тоже подумала, что животика нет», «Да, на этой фотке живота и правда не видно», — принялись комментировать пользователи социальных сетей.
Еще не родила, просто живота не видно,
пришлось уточнять дочери Валентина Юдашкина.
Также звезда еще раз напомнила поклонникам, что ожидает появления на свет второго сына: «Нет, у меня сыночек будет!» — ответила она подписчикам, предположившим, что родится девочка. Напомним, Галина Юдашкина и ее супруг Петр Максаков (внук актрисы Людмилы Максаковой) уже растят маленького сына Анатолия. Мальчик появился на свет в апреле 2016 года в одной из клиник США. Фото: Instagram @gyudashkina Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!