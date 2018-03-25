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Мэрилин Керро ссорится с женихом из-за будущего ребенка
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Мэрилин Керро ссорится с женихом из-за будущего ребенка 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
В эфире программы «Однажды» беременная Мэрилин Керро приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью. Она рассказала, как познакомилась с женихом и почему они ссорятся.
С Марком Александром Хансеном, который работал плотником в Норвегии, Керро ругается из-за будущего малыша.
«У нас уже есть имя будущему ребенку. Мы чуть-чуть ругаемся из-за этого, потому что Марку не нравится это имя. Но я сказала — я хочу. Я его выбрала, и оно давно в моей голове. Могу сказать только, что в этом имени буква «р» и буква «а», — поделилась Керро.
Это имя появится на теле Мэрилин после рождения малыша. Кстати пол ребенка пара пока не разглашает.
Фото: instagram
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