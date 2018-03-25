Мэрилин Керро ссорится с женихом из-за будущего ребенка

В эфире программы «Однажды» беременная Мэрилин Керро приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью. Она рассказала, как познакомилась с женихом и почему они ссорятся.

С Марком Александром Хансеном, который работал плотником в Норвегии, Керро ругается из-за будущего малыша.

«У нас уже есть имя будущему ребенку. Мы чуть-чуть ругаемся из-за этого, потому что Марку не нравится это имя. Но я сказала — я хочу. Я его выбрала, и оно давно в моей голове. Могу сказать только, что в этом имени буква «р» и буква «а», — поделилась Керро.

Это имя появится на теле Мэрилин после рождения малыша. Кстати пол ребенка пара пока не разглашает.

Фото: instagram