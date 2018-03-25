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СК заинтересовался семьей, много лет державшей в рабстве чужого ребёнка
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СК заинтересовался семьей, много лет державшей в рабстве чужого ребёнка 

Ридус 1 час назад
Следователи начали проверку пермской семьи, которая несколько лет эксплуатировала труд чужого ребенка, сделав его своим рабом.
О том, что молодая девушка живет на правах бесплатной помощницы по хозяйству в одной из семей, сообщил правоохранительным органам уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.
По его информации, много лет назад девочку нашла на улице местная жительница. Она отдала ребенка своей дочери. В семье ребенка стали эксплуатировать. Есть информация, что девочка выполняла грязную работу, ее нередко били.
Семья не посчитала нужным обратиться в полицию и установить личность ребенка.
После того, как сведения Микова появились в местной прессе, СК начал доследственную проверку. Сейчас следователи выясняют, как чужой ребенок оказался в этой семье, почему ему не оформили документы и использовали в качестве бесплатной рабочей силы, сообщает URA.RU.
Ранее «Ридус» писал о россиянине, который сделал свою дочь рабыней, чтобы выдать ее замуж и получить выкуп. 15-летняя девушка полетела к своему отцу в Стамбул, где последние годы проживал мужчина. За это время он принял ислам и стал очень религиозен.
Он запретит девочке возвращаться в Россию и отправил дочь в религиозную школу, где насильно принуждают носить паранджу и исповедовать ислам. Через одноклассницу школьнице удалось сообщить родным что ее дердат взаперти, бъют и издеваются.
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