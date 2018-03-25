Кейт Миддлтон поделилась интересными фактами о детях

Даже дети в Принца Уильяма Кейт Миддлтон едят пиццу и не боятся запачкать ручки во время ее приготовления. Мама малышей рассказала о кулинарных навыках 4-летнего Принца Джорджа и 2-летней Принцессы Шарлотты в кратком интервью. Кейт побеседовала с журналистами во время подготовки большого обеда в Общественном центре святого Луки в Лондоне. Это было последнее появление герцогини на публике перед уходом в декретный отпуск.

36-летняя Кейт сообщила, что уже пробовала готовить тесто для пиццы вместе с детьми. По ее словам, малышам очень понравился этот процесс, потому что они могли изрядно вывозиться в муке и запачкать руки. Миддлтон добавила, что очень любит делать пиццу с Джорджем и Шарлоттой, а также наблюдать за их восторгом от участия в этом важном деле.

Еще одним интересным фактом оказалось обучение королевских детей испанскому языку. Кейт призналась, что сама не знает ни слова, но няня малышей имеет испанские корни и успешно занимается с Джорджем и Шарлоттой. Сын Принца Уильяма уже свободно считает до 10 на этом языке, дочь тоже смогла выучить несколько слов.