Ещё
Кейт Миддлтон поделилась интересными фактами о детях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кейт Миддлтон поделилась интересными фактами о детях 

Russianshowbiz.info 34 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Даже дети в Принца Уильяма и Кейт Миддлтон едят пиццу и не боятся запачкать ручки во время ее приготовления. Мама малышей рассказала о кулинарных навыках 4-летнего Принца Джорджа и 2-летней Принцессы Шарлотты в кратком интервью. Кейт побеседовала с журналистами во время подготовки большого обеда в Общественном центре святого Луки в Лондоне. Это было последнее появление герцогини на публике перед уходом в декретный отпуск.
36-летняя Кейт сообщила, что уже пробовала готовить тесто для пиццы вместе с детьми. По ее словам, малышам очень понравился этот процесс, потому что они могли изрядно вывозиться в муке и запачкать руки. Миддлтон добавила, что очень любит делать пиццу с Джорджем и Шарлоттой, а также наблюдать за их восторгом от участия в этом важном деле.
Еще одним интересным фактом оказалось обучение королевских детей испанскому языку. Кейт призналась, что сама не знает ни слова, но няня малышей имеет испанские корни и успешно занимается с Джорджем и Шарлоттой. Сын Принца Уильяма уже свободно считает до 10 на этом языке, дочь тоже смогла выучить несколько слов.
Russianshowbiz.info: последние новости
Звезда Голливуда рассказала об издевательствах отчима Тина Канделаки рассказала о своих детях Тутту Ларсен бесит ее дочь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок25
11 звезд, которым нельзя показываться в бикини89
Волочкова показала, как моется в бане242
Чехова похудела и показала откровенное фото5
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение