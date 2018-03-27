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Футболист Серхио Рамос стал отцом в третий раз
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Футболист Серхио Рамос стал отцом в третий раз 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Капитан испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании Серхио Рамос сообщил своим поклонникам радостную новость — у него появился еще один сын. Возлюбленная спортсмена, 39-летняя испанская телеведущая Пилар Рубио, родила мальчика в воскресенье, 25 марта. Таким образом, пара стала родителями уже в третий раз. Ребенка было решено назвать Алехандро Рамос Рубио. О пополнении в семье футболист рассказал на своей странице в Instagram, поделившись фото с Пилар и новорожденным малышом.
С огромным волнением и радостью мы представляем вам Алехандро Рамоса Рубио. Он родился сегодня (в Вербное воскресенье) в 18:24, его вес составил 3,1 кг. Спасибо всем, что разделили с нами наше счастье. Люблю тебя, Пилар!
написал по-испански Серхио Рамос.
Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 25 Мар 2018 в 12:41 PDT  Несомненно, поклонники знаменитого футболиста со всего мира и на разных языках поздравили его с пополнением в семье. Они пожелали паре и их детям всего самого наилучшего. Напомним, футболист Серхио Рамос встречается с одной из самых красивых телеведущих Испании с 2012 года. Пара познакомилась после возвращения спортсмена с Чемпионата Европы, на котором сборная Испании тогда одержала победу. Впервые Пилар и Серхио стали родителями 6 мая 2014 года. У них родился сын, названный в честь отца — Серхио Рамос Рубио. В ноябре 2015 года пара вновь объявила о пополнении — на свет появился еще один мальчик Марко. А теперь футболист и телеведущая будут воспитывать и третьего сына Алехандро. Кстати, дети Серхио очень любят футбол и обожают работу своего отца. Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 19 Мар 2018 в 3:29 PDT  Фото: Instagram @sergioramos
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