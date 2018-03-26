У Серхио Рамоса родился третий сын

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос 25 марта в третий раз стал отцом. 31-летний футболист в своём «инстаграме» сообщил о рождении третьего сына.

«Мы счастливы представить вам Алехандро, который родился 25 марта в 18:24. Его вес составляет 3,1 кг. Спасибо всем за то, что разделили с нами это счастье. Люблю тебя, Пилар Рубио», — написал Рамос в своём «инстаграме», опубликовав фотографию с женой и новорожденным.

Первый сын в семье Серхио Рамоса и Пилар Рубио родился 6 мая 2014 года, а второй — 14 ноября 2015 года.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Серхио Рамоса.