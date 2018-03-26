Шевеления малыша: много или мало?

Первые «шевелюшки»

Впервые странное ощущение, «будто рыбка проплыла» или «бабочка взмахнула крыльями», вы можете почувствовать уже на 18-й неделе беременности. Конечно, кроха начинает двигаться гораздо раньше, но из-за его слишком маленьких размеров вы его «танцев» совсем не замечаете. Спортивные худенькие девушки и те, кто ждёт уже не первого малыша могут ощутить толчки и раньше, начиная с 13-й недели. За редким исключением все беременные чувствуют движения плода на 24-й неделе. Если этого не случилось, стоит посетить врача и лишний раз сделать УЗИ.

Обязательно запишите дату, когда вы впервые почувствовали малыша: об этом обычно спрашивают акушеры-гинекологи.

С 28-й по 32-ю неделю вы уже хорошо чувствуете малыша, а ему ещё достаточно места для манёвров. Именно в это время ваш врач, скорее всего, расскажет вам о норме «пинков» и порекомендует следить за поведением будущего новорождённого.

«Я его не чувствую!»

После первого пинка может наступить затишье — от нескольких часов до двух дней. Пусть вас это не пугает! Малыш ещё настолько мал, что большую часть его движений (а их, по подсчётам учёных, около 30 в час!) вы просто не чувствуете. Слишком спокойное поведение плода может также объясняться:

Прикреплением плаценты по передней стенке матки — при заднем прикреплении чувствительность обычно выше. Тазовым предлежанием — голова крохи направлена вверх, а не вниз. Вашим крепким сном — дитя может бодрствовать как раз в то время, когда вы спите, а днём, напротив, отдыхать. Ваши ритмы, скорее всего, совпадут в третьем триместре. Холодом в помещении. Вашей неподвижной позой в течение долгого времени. Вашим плохим настроением, стрессом. Седативными препаратами, которые вы принимаете. Поступлением через плаценту никотина (если вы курите или находитесь в прокуренной комнате).

Однако, если вы уже привыкли к движениям в животе и внезапно отметили их исчезновение, стоит насторожиться и провести небольшое исследование:

Съешьте конфету, печенье или выпейте стакан чего-нибудь холодного и сладкого. Походите. Можете пару раз аккуратно присесть. Устройтесь в удобном кресле или ложитесь на левый бок, подложив подушку. Положите руку на живот. Включите музыку, яркий свет или посветите на живот фонариком.

За 2 часа вы должны почувствовать не меньше 10 движений. Если их нет и малыша вы не чувствуете более 6 часов, немедленно обратитесь к своему врачу или вызовите «скорую помощь». Медицинских причин здесь может быть много, одна из популярных — острая форма гипоксии, угрожающая жизни крохи и требующая стационарного лечения.

Статистика ободряет: 40% женщин до трёх раз за беременность беспокоятся о снижении активности малыша в утробе, но в подавляющем большинстве случаев всё хорошо.

Сумасшедшие танцы

Вы, наверное, заметили, что активнее всего малыш двигается ночью — как раз, когда уставшая будущая мама собралась поспать. В животе могут начаться самые настоящие пляски: малыш ворочается, пинает вас в бок, давит под ребро и в мочевой пузырь. Когда активность крохи должна вас насторожить?

Больше 15 шевелений в течение часа. Движения внезапно сильные, ребёнок словно беспорядочно «молотит» в стенки матки. После всплеска активности наступило долгое затишье.

Иногда от внезапных «танцев в животе» спасает смена позы на более удобную для малыша. Часто крохе не нравится, когда мама долго лежит на спине: это ухудшает кровоток в сосудах матки, плоду может не хватать кислорода.

Если смена положения не помогла, не бойтесь обратиться ко врачу. На КТГ и УЗИ с допплерометрией проверят сердцебиение малыша, реакцию его нервной и мышечной систем, кровообращение в матке и пуповине. Это позволит вовремя узнать, всё ли в порядке с малышом и будущей мамой.