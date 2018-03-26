5 отличных игр по системе Монтессори, в которые можно поиграть дома

Методика работы с детьми, предложенная выдающимся итальянским педагогом Марией Монтессори более ста лет назад, до сих пор пользуется огромной популярностью среди детей и родителей по всему миру. И не зря. Занятия по ней построены так, чтобы малыш мог всесторонне и гармонично развиваться в комфортной для него психологической обстановке.

Наибольшее внимание система Монтессори уделяет возрасту от трех до шести лет, так как именно в этот период, по мнению известного педагога, детский разум буквально впитывает новые знания и впечатления.

Причем получать их ребенок должен не из объяснений взрослого, а в ходе работы со специальными материалами и пособиями.

Однако успешно использовать методы обучения Монтессори можно и дома, превратив в пособия практически все окружающие ребенка предметы или адаптировав для занятий уже имеющиеся игрушки малыша.

«Летидор» подготовил для вас пять отличных развивающих игр, которыми можно занять ребенка, не выходя из дома.

«Волшебный мешочек» (3-6 лет)

Эта игра понравится всем малышам без исключения!

Необходимо взять небольшой матерчатый мешок и наполнить его предметами разной формы и текстуры, а затем попросить ребенка закрыть глаза, нащупать предмет и попытаться назвать его. Для игры с малышом желательно класть в мешок предметы, которые ему хорошо знакомы (любимые игрушки и предметы обихода, которыми он сам умеет пользоваться).

Детям постарше можно усложнить задачу: положить в мешочек, к примеру, геометрические фигуры или буквы из набора магнитного алфавита.

Похвалите малыша за успех и не забудьте поменяться ролями!

«Уборка» (1,5-4 лет)

В качестве игрушек можно использовать различные крупы, ложку поднос, банки, губку и совочек. Малышу безумно понравится пересыпать крупу из одной банки в другую при помощи ложки! А на подносе можно перебирать рис, пшено или гречку. Все рассыпанное нужно обязательно собрать при помощи губки и совочка.

Подобная игра всегда есть в арсенале любой монтессори-школы, так как эти занятия не только прекрасно развивают мелкую моторику, но и приучают малыша к аккуратности и самостоятельности.

«Лоскутки» (2-5 лет)

Соберите в небольшую коробку или корзину парные лоскутки различных тканей (хлопок, шелк, шерсть, твид, кожа, замша). Попросите ребенка с закрытыми глазами найти одинаковые ткани и сложить их вместе.

Когда ребенок откроет глаза, он сможет увидеть, правильно ли он собрал пары.

Попутно стоит обращать внимание малышей на характеристики различных тканей: тонкая, мягкая, гладкая, шершавая.

Дети постарше вполне способны запомнить названия тканей.

«Башня из кубиков» (1,5-3 года)

Знакомые всем с детства деревянные кубики — излюбленный материал для занятий в монтессори-классах. Конечно, там используются специальные наборы, а для дома вполне подойдет и любой набор деревянных кубиков разных размеров. Попросите ребенка построить из деталей башню.

Забудьте о перфекционизме: пусть башня вашего малыша будет «неправильной» и не совсем ровной!

«В тишине»

Эта игра наверняка придется по душе мамам маленьких непосед. В ней ребенок учится владеть собой. В тишине дети слушают отдельный шум или звук, на который раньше не обращали внимания: тиканье часов, пение птиц, шум дождя.

Но стоит помнить, что это упражнение принесет пользу лишь тогда, когда ребенок выполняет его добровольно!

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