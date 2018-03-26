Неуместно одетые дети — беда нашего общества: колонка стилиста Татьяны Тимофеевой

Свою вступительную колонку на «Летидоре» популярный fashion-блогер, стилист, мама двоих детей и основатель Школы Шопинга Татьяна Тимофеева посвятила теме детского гардероба. В ней она задала больше вопросов, чем дала ответов. Однако сделано это было абсолютно осознанно.

Татьяна с удовольствием прочитала все ваши комментарии — и в своей новой колонке спешит ответить на самые популярные и интересные вопросы подписчиц на тему детской одежды.

Что делать, если дочь хочет «быть принцессой» 24/7?

Если ваш ребенок хочет надевать «принцесскино» бальное платье на детскую площадку, в садик, на развивающие занятия, в гости, в магазин, церковь и даже на дачу, то задумайтесь вот о чем:

Как часто вы видите неуместно одетых людей? Это же беда нашего общества!

Никто не понимает, как и куда нужно одеваться: на родительском собрании можно увидеть сексуальных мамочек в ботфортах, в юридической конторе — невероятных модников в подиумных нарядах, в театре — людей в трениках, на корпоративной вечеринке — дам в кринолинах… У — уместность!

Нужно уметь стильно повседневно одеваться, а не наряжаться.

Чтобы наряжаться, нужен повод. Своей дочери я это объяснила очень быстро, показав на собственном примере. Милена точно знает, что повседневная одежда может и должна быть стильной и удобной, а праздничная — нарядной. У нас есть отличная коллекция «принцесскиных» платьев, которые дочь надевает на утренники или для тематических игр с подружками. Но эти вещи она никогда не достанет из шкафа, если мы запланировали среди белого дня сходить в магазин за продуктами.

Нужно ли одевать детей, в том числе младенцев, так же, как взрослых?

Если мы посмотрим на коллекции одежды детских брендов, то увидим в них уменьшенные копии взрослого гардероба. И это может выглядеть очень стильно и мило. Но я предлагаю не впадать в крайности!

Лично я не вижу ничего плохого в хорошем костюме для четырехлетнего мальчика, если ему в нем удобно и есть куда этот костюм носить.

Но кожаную косуху для новорожденного я покупать точно не стану.

По большому счету, между вещами, продающимися в мужском, женском и детском отделах, уже давно нет никакой разницы, кроме размера. Так что переживания о том, что детям не дают побыть детьми и с детства одевают как взрослых, слегка преувеличены.

Заботьтесь о комфорте вашего ребенка, учите его носить casual и сочетать повседневные вещи, тренируйтесь на тех самых уменьшенных копиях взрослой одежды подбирать вещи к месту и по обстоятельствам, прививайте детям вкус. И не впадайте в другую крайность, запрещая носить футболки с Лунтиком или Бэтменом или сумочку с изображением Луизы и Эльзы из «Храброго сердца».

По какому принципу нужно выбирать цвета для детского гардероба?

Дорогие родители, цвет в жизни любого человека играет огромную роль. В психологии даже существует раздел, посвященный цвету и его влиянию на людей.

Когда мы выбираем тот или иной цвет, мы невольно рассказываем окружающим о себе. Цвет отображает наш текущий эмоциональный статус. Он может вылечить, успокоить, придать сил.

Детей с пеленок окружают разноцветные игрушки, и это прекрасно. Подрастая, ваш малыш начинает проявлять интерес к определенным оттенкам. И наблюдая за его выбором, можно многое сказать о характере и настроении ребенка.

Давайте дадим нашим детям возможность выбирать, принимать свои маленькие решения, в том числе при комбинировании одежды.

Знаете, откуда появляются взрослые, которые не умеют делать выбор и не знают, чем хотят заниматься в этой жизни? Вот из такого детства, в котором их приучили послушно следовать всем указаниям: что и когда есть, как играть и что надевать.

Пока ребенок маленький, в его жизни нет дресс-кода (а даже если есть, то не 24 часа в сутки), пусть носит любимые цвета. Ваша задача научить его эти самые цвета комбинировать.

Отдельно хочу сказать про привычку покупать детям «немаркое». Да, конечно, в средней полосе России сложно ходить целыми днями в белом. Но давайте не будем столь категоричными. Можно надеть светлый или яркий джемпер к темным, но не черным брюкам и получить в итоге красивый комплект из двух-трех цветов.

Пусть ваш ребенок еще в детстве научится сочетать оттенки, чтобы во взрослой жизни не получить гардероб, в котором только «белый верх и черный низ».

Это, кстати, одна из самых популярных причин обращения взрослых девушек и женщин в мою онлайн-школу. Им приходится учиться одеваться сейчас, потому что в детстве никто их этому научить не смог.

Поверьте, когда ваш малыш превратится в 14-летнего пубертатного монстра, он и сам в течение 2-3 лет с радостью не будет вылезать из «немаркого черного». Что, к слову, тоже абсолютно нормально!

Что делать, если вам не нравится, как одевается ваш ребенок?

То, как одеваетесь лично вы, тоже нравится далеко не всем. Это очевидно и абсолютно нормально. Между «учить одеваться со вкусом» и «заставлять носить то, что нравится родителям» лежит огромная пропасть.

Ребенок — отдельная личность со своими представлениями о прекрасном и удобном!

Это другое поколение, другая культура, другая музыка, другая одежда и даже другой русский язык!

Помню, как несколько лет назад я собирала гардероб для дочери моей клиентки. В семье был жуткий конфликт. Мама была уверена, что ее 11-летняя крошка должна носить розовые юбки-пачки и голубые туфельки с перепонкой. А малышка бунтовала и месяцами не вылезала из черного свитера и джинсов, со скандалом отдавая их в стирку.

Меня позвали на помощь, потому что претензии к внешнему виду ребенка стали разрушать отношения мамы и дочери.

3 мороженых, 3 чашки какао и 2 часа переговоров на кухне расставили все по местам. Ребенок ушел создавать в Pinterest mood-board для своего гардероба и искать фото кумиров, чей стиль ей нравится. А мама внезапно вспомнила, как в свое время резала подол на школьной форме, чтобы юбка стала покороче, и стояла в углу за то, что накрасила губы бабушкиной помадой.

Создав атмосферу доверия и принятия, насмотревшись картинок и вдоволь посмеявшись над стильными промахами и удачными приемами в одежде звездных подростков, обсудив все за и против, подбив бюджет, создав шопинг-лист, мы отправились втроем по магазинам, где был найден компромисс.

Мораль: убедитесь, что вы сами умеете одеваться со вкусом, чтобы стать для своего ребенка примером для подражания.

Шагайте в ногу со временем, пробуйте новое, учитесь уважать границы маленького человека, направляйте и поддерживайте. Но дайте детям право быть самими собой.

Надеюсь, моя колонка была вам интересна и полезна!

А темы для следующих статей я принимаю в комментариях.

Читайте первую колонку Татьяны Тимофеевой:

В мире встречают по одежке, в том числе и в мире детей

Фото: личный архив Татьяны Тимофеевой