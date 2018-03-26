Звезда Дома-2 после рождения первенца налаживает отношения с мужем

9 февраля телеведущая Нелли Ермолаева и ее супруг Кирилл Андреев впервые стали родителями — у них родился сын в одной из клиник Майами. Пока что все семейство находится в США, но в скором времени, когда малыш окрепнет, они планируют вернуться в Россию.

Сейчас Нелли активно ведет свой микроблог и рассказывает поклонникам о первых днях материнства, успехах малыша и о том, как она проводит свои дни в Майами. Накануне Ермолаева затронула очень важную тему отношений с супругом.

Нелли считает, что первые месяцы после рождения малыша очень сложные для родителей, а особенно для матери. Во всех новых заботах женщины часто забывают о своих мужьях. Нелли призвала всех молодых мам не стесняться и находить время для своих любимых супругов.

«Нужно конечно в напряженном «мамском» графике находить время для мужа. Часто ли вы мужа спрашиваете про его мечты? Про планы? Пока малыша уложили спать, сделайте друг другу массаж… плавно перетекающий… главное во время секса, напевать баюшки-баю. У некоторых есть страхи. «А вдруг проснется ребенок?», или послеродовые страхи, связанные с болью… Чем раньше вы раскрепоститесь, тем проще для вас обоих будет. Не нужно откладывать и ждать подходящего момента. Здесь и сейчас! Еще момент. Как говорил Дорн: «Не нужно стесняться», будьте откровенны с друг с другом. После рождения ребенка, жизнь продолжается!» — написала Нелли в своем микроблоге.

Пост Ермолаевой вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Многие поклонники поддержали телеведущую, однако некоторые мамы уверены, что им не стоит подвергать себя какому-либо стрессу, а необходимо полностью отдавать себя ребенку.

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