5 мам из советских фильмов, по которым плачет психолог

Для каждого ребенка мать — начало всего, единственная связь с внешним миром. Он учится интуитивно считывать ее настроение и подстраиваться под него. Психологическая связь между ребенком и матерью настолько сильная, что откладывает отпечаток на всю его будущую жизнь. По просьбе редакции «Летидора» семейный психолог Алексей Иванович Голев выделил несколько типажей мам, которым не помешала бы помощь психолога, и отыскал их среди героинь советских кинокартин.

Алексей Голев

Контролирующая мать-тиран На первый взгляд, это агрессивная женщина, которая пытается восстановить абсолютную власть в семье. Агрессия выражается в эмоциональном плане как в виде постоянной критики и упреков, так и в скрытом соревновании со своим ребенком и желании все контролировать.

Такая мать не осознает свое поведение.

Она может искренне любить сына или дочь, но ощущение своей ненужности, которая проявляется по мере взросления детей, приводит к конфликтным ситуациям.

Яркий пример такой матери показан в киноленте «По семейным обстоятельствам». Здесь четко прослеживается влияние матери на отношения уже взрослой дочери со своим мужем. Галина Аркадьевна с самого начала семейной жизни своей дочери показывала, кто в доме хозяин — гремела посудой, стучала дверцами шкафов, вредничала. Отсутствие личной жизни и интересов вне семьи приводит к конфликтам, которые герои даже не пытаются разрешить. Дочь пытается освободиться от гнета матери любыми способами, в данном случае создавая конфликтные ситуации и противостояние. Симбиотическая мать Симбиотическая связь — это психологическое слияние двух людей, в частности матери и ребенка. Проявляется он в постоянном контроле каждого шага и действия со стороны матери, когда происходит стирание границ.

Мать видит ребенка продолжением своего «Я», а не отдельной сформировавшейся личностью.

Для нее успехи ребенка являются ее собственными, у нее завышенные ожидания. Дети в этом случае чаще всего становятся подвластными материнским желаниям, не имеют своего мнения или же боятся высказывать его открыто. Таким образом, дети не живут своей жизнью, а полностью следуют советам и указаниям матери, даже если не согласны с ними.

В фильме «Ирония судьбы, или С легким паром», такая роль отводится матери Жени Лукашина — Марье Дмитриевне, которая воспитала мужчину со слепой преданностью и привязанностью к маме, отсутствию свободы и личных интересов. Мать-идеолог Часто мамы неосознанно пытаются воспитать идеального ребенка, соответствующего установленным стандартам. Это осуществляется посредством запретов, правил и установок. Нередко можно услышать от таких мам: «Дети так себя не ведут!», «Ты должен делать только так!» и так далее.

Они не приветствуют самостоятельность, а чтобы добиться от нее любви, необходимо соответствовать определенным правилам.

Вырываясь из такой семьи, многие дети начинают свою жизнь, полную ошибок. Однако они уверены в своей правоте, потому что получили возможность делать выбор самостоятельно.

В качестве примера можно привести героиню фильма «Родня» Марию Коновалову . Ее дочь живет по своим правилам, с которыми мать никак не может примириться, ведь по ее мнению это «неправильно». Мария приезжает из деревни в город к дочери и пытается наладить отношения в ее семье, однако ее старания приносят близким одни лишь сплошные огорчения. Мать-жертва Типичный образ матери жертвы можно увидеть в Надежде из фильма «Любовь и голуби».

Это женщина, которая идентифицирует себя исключительно с ролью матери, посвятившей свою жизнь детям. Она играет эту роль до тех пор, пока сама не начинает ее ненавидеть.

Данный психологический типаж характеризуется отказом от себя во имя детей.

Это трагический образ самопожертвования и отречения, который является своеобразной обязанностью для таких женщин. По мере взросления детей мать-жертва начинает ожидать отдачу, часто слышны упреки в том, что она пожертвовала своей жизнью, а взамен не получила даже доброго слова. Такой психологический террор оказывает негативное влияние на детей — у них появляется чувство вины, раздражение и желание избежать встреч и общения с матерью во взрослом возрасте.

Помните, что говорила Надежда дочке Людке: «Уедешь в город, Леньку в армию заберут, помру я… Так ты уж Ольку-то не бросай, к себе возьми»?

Эмоционально недоступная мать Эволюционно все дети полагаются на мать. Однако существует такой типаж, как эмоционально закрытая мать, которая не проявляет и не демонстрирует своих чувств — как положительных, так и негативных. Дети не получают объятий, похвалы в достаточной мере, в то же время не испытывают на себе злость и агрессию при неправильном поведении. В будущем такие люди чаще всего становятся эмоционально зависимыми от других, в том числе и от случайных людей, поскольку существует постоянная жажда внимания и близких отношений.

К эмоционально недоступной матери можно отнести героиню фильма «Москва слезам не верит» Катю Тихомирову, которая привыкла быть сильной и всегда полагаться только на себя. Она закрытая и холодная в эмоциональном плане, что в будущем может сказаться и на ее дочери. Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!