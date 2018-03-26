Более 300 книг собрали вологжане для малышей из малообеспеченных семей

До 31 марта в Вологде продолжается благотворительная акция «Дарите книги с любовью». На сегодняшний день вологжане пожертвовали 313 книг и 26 настольных игр.

Как сообщают организаторы — Фонд поддержки гражданских инициатив, подарки сделали не только жители областной столицы, но и неравнодушные жители Усть-Кубинского и Великоустюгского районов.

Присоединиться к акции можно еще в течение 10 дней. Подарки ждут на Советском проспекте, 35а. Все собранные книги и игры передадут подопечным Благотворительного фонда «Утешение» 2 апреля.

От дарителей требуется, чтобы книги, которые решено подарить ребятам, были в хорошем состоянии или новыми. Желательно, чтобы они подходили малышам в возрасте до 12 лет.