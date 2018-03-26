Работающая мама ищет баланс и чувствует вину

Мама троих детей, которая много лет сидела дома, а потом вдруг стала фрилансером, пытается понять — как же найти баланс между временем с детьми и временем с самой собой. Вечная материнская борьба, да.

Карен Джонсон, колумнист

Мы готовы к тому, что нас живот может покрыться растяжками, и к тому, что нас ожидают бессонные ночи. К разговорам о какашках и к потерявшей форму груди. Также мы знаем, как правильно пристегивать ребенка в автокресле. Обо всем этом я слышала, читала и была в курсе. Но почему мне никто не сказал, что я буду постоянно чувствовать себя виноватой?

Виноватой из-за того, что работаю, что не уделяю своим детям достаточно внимания, что мало развиваю их и мало играю с ними, и так далее и тому подобное.

Это никогда не заканчивается.

Вот твои дети вырастают и, кажется, пора бы перестать — но нет, тут нас поджидает новая опасность. Я вот, например, чувствую себя виноватой за то, что моя жизнь меняется и я хочу уделять себе больше времени. И это ужасно. То есть, это прекрасно, но одновременно очень тяжело.

Я чувствую себя виноватой за то, что у моего старшего ребенка была совсем другая мама, чем есть сейчас у младшего. Первые пять лет я сидела со старшим сыном дома и умирала, как хотела взрослого общения. Я чувствовала себя страшно одинокой, мне были нужны друзья и хоть какие-то развлечения. Поэтому мы с ним постоянно ходили в парки и на площадки, встречались с другими мамами в кофейнях, ходили в гости и игровые центры. Мы ходили везде, где можно было встретить взрослых людей и пообщаться с ними.

У меня также были силы на разные поделки. О да! Однажды мы даже сделали скворечник из пакета от апельсинового сока. Он, правда, быстро развалился — но мы сделали его вместе! Я читала вслух книжки! Мы вместе смотрели развивающие передачи! Много гуляли на природе!

Моя жизнь была тесно связана с жизнью сына — и я думала, что это даст мне удовлетворения. Я надеялась, что смогу реализоваться в материнстве. Но я все равно ощущала пустоту. И вину за то, что материнство не нравится мне так сильно, как я этого ожидала.

Но даже если я была не так уж довольна собой, по крайней мере я всегда была рядом с сыном. Каждую минуту.

Когда родилась его сестра я решила, что пора все поменять. Как-то я попробовала написать один текст и выяснилось, что людям он понравился. Это вдохновило меня. Что, я серьезно способна на что-то, кроме вытирания поп? Мне понравилось писать. Поначалу я занималась этим всего несколько минут в день, но это давало мне заряд энергии. В моей жизни появился смысл.

Несмотря на то, что я начала зарабатывать писательством, я все еще ходила на детские площадки, в парки и делала прочую мамскую работу. Я все еще считала себя «просто» домохозяйкой. Но я была готова к тому, чтобы стать еще кем-то.

Этот момент настал, когда родился мой третий сын. Я уже писала свои тексты каждый день — причем, по несколько часов. У третьего ребенка никогда не было той мамы, что была у его старшего брата. Его мама не была домохозяйкой — она была мамой, работающей из дома. Она не вызывалась украшать класс, как делала это шесть лет назад. Она почти забыла, где находятся игровые площадки. Прогулки на свежем воздухе из походов в лес превратились в игры на качелях в соседнем дворе. Мой третий сын часто смотрит мультики (какую-нибудь ерунду вроде Губки Боба) или играет на планшете, пока мама работает.

Да, я все еще хожу со своими детьми гулять в парк — просто не так часто. Я играю с ними в настольные игры и читаю им книги, мы даже иногда что-то мастерим. Но МОЕ время стало для меня более ценным, чем время с детьми. Моему младшему сыну может достаться час полноценного общения со мной — тогда как старший получал 24 часа в сутки.

И — да — я чувствую себя виноватой из-за этого.

Но, знаете, что я еще чувствую? Я чувствую удовлетворение. У меня появилось чувство собственной важности. Я чувствую себя умной, способной, востребованной. Материнство не всегда дает нам возможность почувствовать себя именно так, даже если нам кажется, что на свете нет ничего важнее, чем вырастить детей.

Но неужели все эти годы с детьми были пустышкой? Мне вообще нравились все эти мамы, с которыми мы постоянно гуляли вместе на площадках? Конечно, да. В тот момент они были важной частью моей жизни. Возможно, именно беседы о прыщиках на попе и протекающем молоке спасли меня тогда от одиночества.

Но, погружаясь все глубже в материнство, я понимала, что мне нужно что-то еще. И однажды я нашла это — и сделала свой выбор. И это означало, что той, старой мамы больше нет.

Каждый вечер я думаю (упиваясь чувством вины) — достаточно ли времени я провела сегодня со своими детьми? Особенно с младшим. Дала ли я им достаточно внимания? И если я понимаю, что, нет, недостаточно, я постараюсь восполнить это завтра. Я закрою ноутбук и мы пойдем погуляем в парк. Или сыграем в настольную игру.

Но я все еще продолжаю быть мамой, которая работает. И я хочу показывать детям, что могу уделять время и внимание не только им, но и себе. Вот что действительно важно.