На вокзале Красноярска задержали бродягу с младенцем без документов

В Красноярске на вокзале задержали женщину с грудным ребенком без документов. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского линейного управления МВД России по транспорту.

Сотрудники транспортной полиции при патрулировании на вокзале обратили внимание на девушку с ребенком, который громко плакал и имел нездоровый вид.

Выяснилось, что 21-летняя мать живет в Братске без регистрации, не имеет паспорта и свидетельства рождения на ребенка, а также вообще никогда не оформляла документов, удостоверяющих личность на себя и на него. Девушка ведет кочевой образ жизни и использует малыша для попрошайничества.

Ребенка у нерадивой матери изъяли и поместили в дом ребенка. Информацию направили в соцзащиту и в полицию по месту жительства женщины. Её саму привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Девушка пообещала исправиться, прекратить бродяжничество и оформить документы.