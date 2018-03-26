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На вокзале Красноярска задержали бродягу с младенцем без документов
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На вокзале Красноярска задержали бродягу с младенцем без документов 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске на вокзале задержали женщину с грудным ребенком без документов. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского линейного управления МВД России по транспорту.
Сотрудники транспортной полиции при патрулировании на вокзале обратили внимание на девушку с ребенком, который громко плакал и имел нездоровый вид.
Выяснилось, что 21-летняя мать живет в Братске без регистрации, не имеет паспорта и свидетельства рождения на ребенка, а также вообще никогда не оформляла документов, удостоверяющих личность на себя и на него. Девушка ведет кочевой образ жизни и использует малыша для попрошайничества.
Ребенка у нерадивой матери изъяли и поместили в дом ребенка. Информацию направили в соцзащиту и в полицию по месту жительства женщины. Её саму привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Девушка пообещала исправиться, прекратить бродяжничество и оформить документы.
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