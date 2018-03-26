За что никогда нельзя ругать детей

В первую очередь потому, что ваша жёсткая критика может привести не к самым радужным последствиям. И даже если ребёнок послушается и примет всё к сведению, будет только хуже. Итак, за что не стоит отчитывать детей?

За выражение отрицательных эмоций

«Не реви», «не ной», «хватит обижаться», «прекращай злиться», — частенько восклицаем мы с раздражением. Конечно, хорошо, когда ребёнок весел и спокоен. Но если его что-то задело, расстроило, обидело, как быть? Держать в себе? Скрывать? И при этом понимать, что самые близкие люди в сложной ситуации не помогут и не поддержат, а то и оттолкнут. Если ребёнок привыкнет к такой модели поведения, в дальнейшем ему будет сложно строить отношения и отстаивать свои интересы. А загнанные внутрь эмоции могут привести к стрессам и даже депрессии.

За правду

«Скажи честно, ты брал конфеты?» — вкрадчиво уточняет мама. И, услышав положительный ответ, лишает сладкого на неделю. Какой вывод сделает чадо? Что нельзя брать сладкое без спросу? Или что правду лучше держать при себе? Если ребёнок доверяет родителям, если знает, что вправе рассчитывать на поддержку, то и скрывать он будет меньше. А значит, вы будете в курсе его конфликтов со сверстниками, сложностей с учёбой и многих других проблем. И сможете помочь, поддержать, дать совет. Если же ребёнок поймёт, что врать — безопаснее, то останется с проблемами один на один. Или пойдёт к ровесникам. Стоит ли говорить, что их советы вряд ли окажутся лучше ваших.

За то, что не оправдал ваши ожидания

«Мы старались, а ты…» — худшее, что может услышать чадо от родителей. Да, вы повели его в театр, чтобы привить любовь к искусству, а ему там скучно. Купили дорогой велосипед — а он говорит, что на самокате интересней. Отдали на танцы, возите на другой конец города три раза в неделю — а чадо страдает и мечтает занять рисованием. Конечно, хорошо, если ребёнок разделяет ваши интересы и вкусы. Но не стоит забывать, что это — отдельная личность, со своими взглядами. Часто дети, не желая сердить или расстраивать родителей, занимаются тем, чего ждут от них мама и папа. И даже изображают радость. Но гораздо лучше, если ребёнок найдёт дело действительно себе по душе.

За то, что он не в силах изменить

Внешность, темперамент, характер — то, что даётся нам от природы. Да, приятно осознавать, что твой сын, например, душа компании и звезда класса. Что дочь схватывает всё на лету. Лучше всех танцует. Обладает лёгким характером. Но бывает и иначе. И важно не навешивать ярлыки, называя чадо копушей, тихоней, плаксой. Даже шутливое «наша пышечка» или «неуклюжий ты медвежонок» может больно ранить. Показывайте ребёнку, что принимаете его со всеми его особенностями, что они не делают его хуже. Он такой — и вы его любите. И другие тоже будут любить.

За самостоятельность

Одевался сам и перепутал левый и правый ботинок? Мыл посуду и залил пол? Клеил открытку, а она вышла кривая? Наблюдая за робкими неумелыми попытками чада, родители нет-нет, да срываются. «Да что ж такое! Вечно у тебя ничего не получается! Я лучше сама», — восклицает мама. Раз, другой, а на третий ребёнок уже и не рвётся делать что-то. Теряет веру в себя, понимает, что неумелый, неловкий. И вернуть тягу к самостоятельности в этом случае будет нелегко.

За семейные проблемы

«Ты шумел, и у бабушки болит голова», «ты получил двойку, вот папа и сердится», «ты болеешь, и поэтому я не могу выйти на работу» — всё это запрещённые приемы. Страх и чувство вины могут привести к неврозам, проблемам со сном и даже болезням. Особенно тактичным следует быть, если в семье действительно неурядицы — развод, конфликты, финансовые проблемы. Известно, что дети часто склонны винить во всём себя. И задача родителей — разубедить их, избавив от чувства вины. Как бы не было тяжело, найдите время объяснить ребёнку, что он здесь ни при чём, и свои проблемы взрослые обязательно решат. И, конечно, повторяйте, как любите его — эти слова никогда не бывают лишними.