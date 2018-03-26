В Ишиме четырехлетний мальчик сбежал из дома, пока родные спали

В эту субботу, 24 марта, на улице Карла Маркса в Ишиме прохожие заметили маленького мальчика, одиноко гуляющего по городу. Одна женщина позвонила в полицию, чтобы ребёнка помогли вернуть домой. На тот момент четырёхлетний сорванец разгуливал сам по себе около получаса.

— Пока все спали, он сам оделся, обулся и открыл дверь, запертую на два замка. Решил пойти к отцу. Через 20-30 минут сына нашли и привезли домой. Сейчас всё хорошо, — успокоила неравнодушных горожан Екатерина Васенева, мама очень самостоятельного Егора.

Самостоятельные дети, которые не прочь отправиться шагать по городу без взрослых, есть и в Тюмени. В начале января в традцатиградусный мороз из детского сада №123 сумел убежать пятилетний мальчик. Он несколько часов гулял на холоде, пока его случайно не заметила сотрудница парикмахерской. Аналогичный случай был и прошлым летом, когда двое дошколят из детсада №43 несколько часов бродили по улице одни.