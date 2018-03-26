Дочь Дмитрия Пескова показала редких архивный снимок с отцом и матерью

Лиза Пескова довольно часто выкладывает архивные фотографии со своим отцом Дмитрием Песковым . Девушка не скрывает своей любви к родителю и часто пересматривает архивные фотографии, которыми потом делится с поклонниками.

Накануне Лиза выложила в Сеть серию снимков, на которых она еще совсем маленькая позирует вместе с мамой и папой — снимок был сделан до развода родителей девушки. Поклонники пришли к выводу, что Пескова очень похожа на своего отца. Более того, пользователи отметили, что Дмитрий совсем не меняется с возрастом — за десять лет он почти не изменился.

"Папина дочка", «Какая мама красивая», «Похожа на папу», «Красивая семья», «Какая куколка», «Какая приятная семья! Девочка грустная, но очень милая», — писали поклонники.

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