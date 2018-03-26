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Дочь Дмитрия Пескова показала редких архивный снимок с отцом и матерью
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Дочь Дмитрия Пескова показала редких архивный снимок с отцом и матерью 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Лиза Пескова довольно часто выкладывает архивные фотографии со своим отцом Дмитрием Песковым. Девушка не скрывает своей любви к родителю и часто пересматривает архивные фотографии, которыми потом делится с поклонниками.
Накануне Лиза выложила в Сеть серию снимков, на которых она еще совсем маленькая позирует вместе с мамой и папой — снимок был сделан до развода родителей девушки. Поклонники пришли к выводу, что Пескова очень похожа на своего отца. Более того, пользователи отметили, что Дмитрий совсем не меняется с возрастом — за десять лет он почти не изменился.
"Папина дочка", «Какая мама красивая», «Похожа на папу», «Красивая семья», «Какая куколка», «Какая приятная семья! Девочка грустная, но очень милая», — писали поклонники.
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Напомним, что в августе 2015 года известная фигуристка Татьяна Навка стала законной женой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. У пары подрастает дочь Надежда. Сейчас Лиза хорошо общается с мачехой и детьми Навки от первого брака — недавно Пескова-младшая выкладывала в Сеть совместные снимки их большой семьи.
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