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Госдеп выразил соболезнования россиянам в связи с пожаром в Кемерове
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Госдеп выразил соболезнования россиянам в связи с пожаром в Кемерове 

Свободная пресса 27 марта 2018
Фото: riavrn.ru
Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт от лица своего ведомства выразила соболезнования родным и близким погибших во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
"Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерово. Наши мысли вместе с народом России в это печальное время", — написала она в соцсети Twitter.
По последним данным, во время пожара в кемеровском торговом центре в общей сложности погибли 64 человека. Поисково-спасательная операция продолжается. В рамках уголовного дела задержаны четыре человека, в том числе сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре по неизвестной причине отключил систему оповещения.
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