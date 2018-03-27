Госдеп выразил соболезнования россиянам в связи с пожаром в Кемерове

Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт от лица своего ведомства выразила соболезнования родным и близким погибших во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

"Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерово. Наши мысли вместе с народом России в это печальное время", — написала она в соцсети Twitter.

По последним данным, во время пожара в кемеровском торговом центре в общей сложности погибли 64 человека. Поисково-спасательная операция продолжается. В рамках уголовного дела задержаны четыре человека, в том числе сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре по неизвестной причине отключил систему оповещения.

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