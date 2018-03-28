Израильтяне несут цветы к посольству России в память о погибших в Кемерово

Израильтяне несут цветы, игрушки и поминальные свечи к посольству России в память о погибших при пожаре в Кемерово, передает РИА «Новости» 28 марта — в день общенационального траура — российские дипломаты в Тель-Авиве открыли книгу соболезнований и приспустили государственный флаг. Помимо израильтян в посольство приходят дипломаты из других стран. Среди них — представители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Турции, Анголы. 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию из Кемерово.