Израильтяне несут цветы к посольству в память о погибших в Кемерово

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар — РИА Новости . Израильтяне несут цветы, игрушки и поминальные свечи к посольству России в память о погибших при пожаре в Кемерово.

В среду, которая объявлена в России днем общенационального траура, российские дипломаты в Тель-Авиве открыли книгу соболезнований и приспустили государственный флаг.

У ограды посольства — десятки букетов, плюшевых игрушек, свечей, рукописных посланий со словами скорби и поддержки.

"Кемерово, мы с тобой!" — гласит одно из них, подписанное «город Бат-Ям, Израиль». «Кемерово, скорбим. Казахстан с вами», — написано в другом.

Помимо израильтян в посольство приходят дипломаты из других стран, оповещенные о траурных церемониях специальной нотой. Среди них — представители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Турции, Анголы.