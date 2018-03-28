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Путин поручил Бастрыкину выслушать родственников погибших
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Путин поручил Бастрыкину выслушать родственников погибших 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Президент России Владимир Путин поручил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину встретиться с пострадавшими при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и родственниками погибших, а также не затягивать с расследованием. Об этом в среду, 28 марта, сообщает РИА Новости.
«Послушайте, что они думают, послушайте, как они видят развитие этой ситуации с тем, чтобы и это использовать в ходе предварительного следствия», — сказал Путин, обратившись к Бастрыкину.
Глава государства подчекнул, что работа должна вестись на высокопрофессиональном уровне. «Это расследование должно быть, как обычно, максимально объективным, но оно должно быть и максимально прозрачным в данном случае», — заключил он.
В свою очередь Бастрыкин заявил, что планируется проведение вневедомственной экспертизы. «Чтобы укрепить версию, на которую мы сегодня выходим — на безобразное отношение к обеспечению строительного комплекса, финансирования», — сказал Бастрыкин.
Ранее в среду Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал «без кампанейщины» проверить деятельность развлекательных торговых центров.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта в России объявлено днем траура.
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