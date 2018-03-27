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Собянин возложил в Москве цветы к мемориалу погибших на пожаре в Кемерове
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Собянин возложил в Москве цветы к мемориалу погибших на пожаре в Кемерове 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Амител
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы на Манежной площади в центре столицы у мемориала, где каждый желающий с 17:00 мск может почтить память погибших на пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом передает корреспондент ТАСС.
Градоначальник остановился у подножия Никольской башни Кремля, где располагается мемориал, taи возложил букет алых гвоздик.
Ранее во вторник мэр поручил организовать на Манежной площади площадку для выражения памяти и скорби погибшим при пожаре в Кемерове. Также Собянин отметил, что необходимо организовать туда комфортный проход.
Пожар произошел 25 марта в Кемерове на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня». Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.
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