Жители Лондона несут цветы к посольству в память о погибших в Кемерово

ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости Денис Ворошилов . Лондонцы, несмотря на продолжающийся с утра сильный дождь, несут цветы и детские игрушки к зданию посольства РФ в Великобритании в память о погибших при пожаре в Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы). Среда в России объявлена днем общенационального траура.

Как передает корреспондент РИА Новости, у входа в консульский отдел посольства к полудню среды стоят десятки букетов цветов, свечи и несколько мягких игрушек. На стене размещены вырезки из британских газет, рассказывающие о пожаре, распечатанные материалы российских СМИ и выполненные на черном фоне небольшие плакаты «Кемерово» и «Скорбим о жертвах пожара».

Британцы также выражают сочувствие в связи с трагедией. «Сейчас время поддержать тех, кто пострадал в результате трагедии. Это момент нашей глубочайшей скорби, мы все в слезах», — говорится в одном из написанных на английском языке обращений.

Только в течение получаса к этому мемориалу подошли четыре человека. Две женщины принесли по букету цветов. «Это страшно, я рыдала. Там столько детей. Как это могло произойти…», — сказала одна из них.

Пожилой местный житель долго рассматривал вырезки из газет и электронный информационный стенд посольства, фотографировал цветы. «Да, я знаю, что произошло в России. Я был очень, очень опечален всем этим… Живу рядом, знаю, что у посольства что-то должно быть», — рассказал он.