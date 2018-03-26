6 важных «нельзя» для мам мальчиков

На мам мальчиков ложится огромная ответственность: им нужно воспитать настоящего мужчину, который умеет нести ответственность. Но часто мамы, сами того не замечая, совершают ошибки, из-за которых взращивание мужественности невозможно.

Когда рождается мальчик, мама чувствует большую гордость за то, что её тело смогло произвести на свет такого совершенного мужчину. Это своеобразная инициация как женщины. И так как у матери со своим ребёнком очень сильная связь, такое ощущение безграничной власти над мужчиной может серьёзно кружить голову молодой маме. И она начинает совершать одну ошибку за другой. Итак, что категорически нельзя делать будучи мамой мальчика. Занижать самооценку

— смеяться над ним, даже если его действия и вправду очень умилительны. Поясняйте свой смех малышу правильно: «Мне забавно смотреть, как такой маленький мальчик рассуждает совсем по-взрослому. Я тобой горжусь!»

— обсуждать его промахи с подругами, особенно при нём. Это больно ранит самолюбие мальчика где-то в возрасте четырех-семи лет. В результате он усваивает одну из двух программ — либо перестаёт доверять женщинам в принципе, скрывая от них свои неудачи и проблемы; либо перестаёт быть активным, чтобы не совершать ошибок, что во взрослом возрасте оборачивается «мужем на диване» или полным отсутствием амбиций. Мешать мужской индентификации

— не учитывать его мнение. Мама должна советоваться со своим сыном, тем самым обучая его брать ответственность за свои поступки и принимать решения. Это очень важное качество в мальчике! Способность быть действительно главой семьи есть далеко не у каждого мужчины и этому его должны научить родители. В данном случае папа выполняет роль конкурента, и соревнование с ним за статус мужчины развивает в мальчике силу духа и жёсткость, а вот мама учит уважению к женщине и к её женственности.

— тормозить мечты. Мальчики обычно отличаются большей активностью, чем девочки. И мамина задача — не подавлять эту активность. Хочет на горку — пусть идёт, хочет на бокс — разрешите, хочет бросить бокс и пойти на самбо — это его право. Он должен попробовать свои силы во многом, позвольте ему это. Не думайте, что он вырастет разгильдяем. Скорее он будет знать, чего он хочет на самом деле. Единственный нюанс — не забывайте отдавать ему ответственность за его поступки. Упал с горки и разбил нос — никаких «Я же говорила!», восхититесь тем, что он всё-таки скатился; посоветуйте быть осторожнее в следующий раз. Искажать мужскую сексуальность

— переодеваться перед малышом. Как только он стал ходить самостоятельно и говорить «Я сам!», вы должны начать относиться к нему, как к мужчине. И мужчина этот не ваш, хотя вы и родили его сами. Поэтому не стоит показываться перед ним без одежды.

— целовать в губы. Чтобы избежать возмущения многих мам, оговоримся сразу: поцелуй в губы — это действие сексуального характера, и точка! Ничего общего с материнской нежностью он не имеет. Для выражения нежности вполне достаточно обнимашек, щекотушек и целовашек в щечки, лобик, носик и т.п.