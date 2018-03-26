Сын Анастасии Стоцкой пошел по стопам мамы

Актриса и певица Анастасия Стоцкая рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее сын уже полгода успешно учится актерскому мастерству. Мальчик с удовольствием посещает театральную студию. А у его мамы появился отличный повод для гордости за сына. Ведь ей прекрасно известны все нюансы актерской профессии.

Года два назад не могла и подумать, что Сашка с удовольствием будет посещать театральную секцию, и никогда его не подталкивала к этой стезе. Как мама я довольна его увлечением. Ребенок стал более общительным, знает много стихов, не боится публичных выступлений. В этом смысле актерское мастерство очень развивает,

рассказала Анастасия Стоцкая.

Публикация от Anastasia (@100tskaya) 25 Мар 2018 в 5:58 PDT «Какой молодец! Так держать!», «Красивый мальчуган!», «Красавчик! И умница, как мама!», «Ух, какой красавчик! Удачи Александру огромной-преогромной желаем!», — комментируют подписчики публикацию звезды. Мальчик, как выяснилось, еще и участвует в конкурсе чтецов и, кажется, действительно стал себя свободнее чувствовать на публике. Напомним, Анастасия Стоцкая является мамой двух замечательных детей от мужа — ресторатора Сергея. Ее сыну Александру в этом году исполнится семь лет. Также звезда растит маленькую дочку Веру, которая родилась 7 мая прошлого года. О второй беременности певицы стало известно в начале декабря 2016 года. Во время беременности Анастасия Стоцкая долгое время продолжала активно работать. Так, она гастролировала по России с мюзиклами и спектаклями, а также участвовала в различных телевизионных съемках и концертах. Публикация от Anastasia (@100tskaya) Мар 4, 2018 в 11:44 PST Фото: Instagram / @100tskaya