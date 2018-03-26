Сама в пальто, а сын в футболке: Анджелина Джоли на прогулке с младшим сыном

В последнее время фотографии Анджелины Джоли с детьми стали появляться все чаще: похоже, актриса окончательно пришла в себя после развода с Брэдом Питтом и теперь не избегает папарацци. Напомним, что после подачи заявления на расторжение брака актриса исчезла с радаров — переехала в закрытый район и практически не выходила из дома.

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На этот раз Джоли сфотографировали в Лос-Анджелесе не со всеми детьми, а лишь с младшим сыном Ноксом. Актриса была верна своему стилю: она снова вышла на прогулке в тотал блэк лук. Интересно, что, несмотря на яркое солнце, на ней было на вид не легкое пальто и ботинки. А вот ребенку оказалось комфортнее в одежде полегче — он прогуливался в одной лишь футболке.