Ещё
Сама в пальто, а сын в футболке: Анджелина Джоли на прогулке с младшим сыном
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сама в пальто, а сын в футболке: Анджелина Джоли на прогулке с младшим сыном 

Журнал ОК! 1 час назад
В последнее время фотографии Анджелины Джоли с детьми стали появляться все чаще: похоже, актриса окончательно пришла в себя после развода с Брэдом Питтом и теперь не избегает папарацци. Напомним, что после подачи заявления на расторжение брака актриса исчезла с радаров — переехала в закрытый район и практически не выходила из дома.
Мороженое и шопинг: Анджелина Джоли не перестает баловать своих дочерей
На этот раз Джоли сфотографировали в Лос-Анджелесе не со всеми детьми, а лишь с младшим сыном Ноксом. Актриса была верна своему стилю: она снова вышла на прогулке в тотал блэк лук. Интересно, что, несмотря на яркое солнце, на ней было на вид не легкое пальто и ботинки. А вот ребенку оказалось комфортнее в одежде полегче — он прогуливался в одной лишь футболке.
Напомним, что одной из последних новостей об Анджелине было то, что, по данным одного из зарубежных изданий, с ней связалась «соперница» — Дженнифер Энистон, которая пригласила ее на ужин. Однако согласовать предложение бывшим женам не удалось.
Журнал ОК!: последние новости
Как невеста: дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина дебютировала на подиуме Дети Филиппа Киркорова и других звезд стали моделями на показе Галины Юдашкиной Дрю Бэрримор объяснила, почему ей приходится обманывать своих детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок56
Фруктовые соки признаны смертельно опасными55
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки2
11 звезд, которым нельзя показываться в бикини103
5 научных фактов о случайном сексе23
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение