За две минуты до беды: правила безопасности детей

Накануне случилась трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Погибли дети. Стоит в очередной раз вспомнить, что должен знать ребенок, чтобы иметь больше шансов спастись.

Для каждого родителя его ребенок всегда остается малышом, которому нужно давать советы и оберегать от неприятностей. И неважно, что детка уже перерос маму и у него уже, возможно, пробивается пушок над верхней губой.

Порой родителям сложно принять, что чадо выросло и ему необходимо самому принимать решения и отвечать за свои поступки. Но сделать это надо. Хотя бы потому, что вы не сможете находиться со своим ребенком везде и всегда, оберегая от всех жизненных невзгод. И чем скорее вы это поймете, тем лучше. Прежде всего, для вашего ребенка.

Спросите вашего сына или дочь, знают ли они, как поступать в случае той или иной опасности. Наверняка они сходу назовут вам массу вариантов поведения в той или иной ситуации. И вы спокойно выдохнете: за безопасность ребенка можно быть спокойной. Но на деле все не так радужно. Ведь между «знать» и «суметь воспользоваться знаниями» — пропасть. И учить детей необходимо именно тому, как применить знания на практике.

Правила безопасности должны настолько прочно закрепиться в голове у ребенка, чтобы в нужный момент они сработали буквально на уровне рефлексов, автоматически. Тогда в любой ситуации ребенок не растеряется и у него будет на порядок больше шансов спасти себя.

Как это сделать?

Во-первых, начинайте вкладывать правила безопасности в голову вашего ребенка как можно раньше. Делать это необходимо ненавязчиво, с маленькими детьми можно проигрывать опасные ситуации и способы выхода из них. Наглядность работает лучше миллиона слов, повторяемых тысячу раз.

Во-вторых, подавайте пример. Помните пословицу «Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя»? Она работает на сто процентов. Дети, порой неосознанно, копируют действия родителей. Спросите себя: как вы поведете себя в опасной ситуации? Станете паниковать, броситесь помогать кому-то или постараетесь сохранить голову ясной и вспомните все, что необходимо, чтобы спастись? В 80% из 100 так же поступят и ваши дети. И даже если вы тысячу раз повторите ребенку, что переходить дорогу нужно только на зеленый свет и лишь по пешеходному переходу, а сами регулярно будете переводить его через шоссе в неположенном месте, будьте уверены, именно этот поступок отложится в его голове, а не ваши слова.

В-третьих, учитывайте возраст детей. Понятно, что с подростками говорить о безопасности придется иначе, чем с малышами. Тем более что первым кажется, что они вполне себе «сами с усами», да и чувство опасности в их возрасте ощутимо притупляется. Помните, ребенок должен вам доверять, только тогда вы сможете быть услышанными.

Четвертое правило — создание рамок. У ребенка должно быть четкое понимание того, что определенные границы нарушать нельзя. Как это поможет ему справиться с опасностью? Дело в том, что внешний контроль помогает развитию внутреннего контроля. А это, в свою очередь, поможет сохранить голову вашего ребенка ясной даже в экстремальной ситуации.

Пятое, на что следует обратить внимание, — научить ребенка не поддаваться панике. «Все побежали, и я побежал» — часто не лучший вариант развития событий. Постараться оценить ситуацию и быстро найти максимально быстрый и верный способ обезопасить себя лучше получится с ясной головой. Это трудно, да. Но к этому нужно стремиться.

Инструкций о том, как обезопасить детей в различных ситуациях, множество. Разумеется, все правила необходимо вкладывать в голову ребенка постепенно, но так, чтобы это закрепилось там навсегда. В связи с последними событиями в Кемерово, обратим внимание на то, что должны знать дети о безопасности в торговых центрах.

Инструктаж для детей:

Ребенок должен знать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии родителей (детям старшего дошкольного возраста и школьникам необходимо выучить номера телефонов родителей и экстренных служб).

Приучите детей ВСЕГДА слушать объявления (в метро, торговом центре, на улице) и своевременно реагировать на них.

Ребенок четко должен знать правила поведения в толпе. Никогда не двигаться против толпы, не поднимать упавшую вещь, стараться не упасть.

Обратите внимание детей на планы эвакуации в незнакомых зданиях и научите ими пользоваться.

В чрезвычайных ситуациях просить помощи у взрослого (полицейский, сотрудник магазина, охранник и т.п.).

Ни в коем случае не убегать и не прятаться, если в помещении случился пожар, чувствуется запах гари или происходят какие-то похожие вещи. Напротив, нужно стараться как можно скорее постараться оказаться у ближайшего безопасного выхода. Не использовать лифт!

При пожаре в помещении, по возможности, намочить одежду и волосы водой (из-под крана, фонтана и т.п.), смочить шарф или платок водой и обмотать вокруг носа и рта.

Ни в коем случае не трогать бесхозные и подозрительные предметы!

При чрезвычайной ситуации стараться держаться со взрослыми людьми (если родителей не оказалось рядом).

Родители должны ВСЕГДА знать, куда отправляется их ребенок и где его можно найти.