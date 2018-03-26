Детей в Измайлово учили рисовать пальцами

Увлекательный мастер-класс, который стал полезным не только для детей, но и их родителей, прошел в детском саду Измайлова.

Занятие «Рисуем пальчиками» состоялось в дошкольном отделении школы №2094, на нем также присутствовали родители некоторых детей.

Воспитатели во время урока рисования рассказали о том, что такое «пальчиковые краски», подчеркнули их особенности. Например, они менее токсичны, легко смываются с рук и одежды, а также легко изготавливаются самостоятельно в домашних условиях из всегда имеющихся дома продуктов.

Педагоги наглядно показали, как изготовить, какие «шедевры», и какими приемами можно нарисовать оригинальные произведения. А по окончании мастер-класса родители получили в подарок рецепты изготовления и образцы красок.