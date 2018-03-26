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Детей в Измайлово учили рисовать пальцами
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Детей в Измайлово учили рисовать пальцами 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Увлекательный мастер-класс, который стал полезным не только для детей, но и их родителей, прошел в детском саду Измайлова.
Занятие «Рисуем пальчиками» состоялось в дошкольном отделении школы №2094, на нем также присутствовали родители некоторых детей.
Воспитатели во время урока рисования рассказали о том, что такое «пальчиковые краски», подчеркнули их особенности. Например, они менее токсичны, легко смываются с рук и одежды, а также легко изготавливаются самостоятельно в домашних условиях из всегда имеющихся дома продуктов.
Педагоги наглядно показали, как изготовить, какие «шедевры», и какими приемами можно нарисовать оригинальные произведения. А по окончании мастер-класса родители получили в подарок рецепты изготовления и образцы красок.
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