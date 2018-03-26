Ещё
Пони-клуб при конном клубе «Сивка»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пони-клуб при конном клубе «Сивка» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Общение с животными — это всегда новый опыт и впечатления. В пони-клубе дети могут получить и то, и другое сполна. Пони — лучший партнер ребенка в постижении азов верховой езды. На крытом манеже можно заниматься в любую погоду и время года.
Сейчас в пони-клубе два пони и один клиппер (маленькая лошадка): на Марсике катаются трехлетние малыши (он невысокий, около 90 см), на Дизеле — дети постарше, подростки и даже взрослые (он высокий, 132 см). Стоимость занятий 800-900 руб. за 30 минут, возможны и индивидуальные тренировки. Запись ведется по телефону. Клуб находится за городом, добраться до него можно как на машине, так и на общественном транспорте (на сайте подробно указаны все маршруты).
Ezhikezhik.ru: последние новости
В Москве стартует проект познавательных прогулок для мам в декрете Я стала работающей мамой – и теперь вечно чувствую себя виноватой. Но и счастливой тоже 6 необычных уроков, которых нет в российских школах (а жаль)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Милявская рассказала о наркотической зависимости7
Фруктовые соки признаны смертельно опасными66
11 звезд, которым нельзя показываться в бикини104
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки2
Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок58
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение