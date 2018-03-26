Пони-клуб при конном клубе «Сивка»

Общение с животными — это всегда новый опыт и впечатления. В пони-клубе дети могут получить и то, и другое сполна. Пони — лучший партнер ребенка в постижении азов верховой езды. На крытом манеже можно заниматься в любую погоду и время года.

Сейчас в пони-клубе два пони и один клиппер (маленькая лошадка): на Марсике катаются трехлетние малыши (он невысокий, около 90 см), на Дизеле — дети постарше, подростки и даже взрослые (он высокий, 132 см). Стоимость занятий 800-900 руб. за 30 минут, возможны и индивидуальные тренировки. Запись ведется по телефону. Клуб находится за городом, добраться до него можно как на машине, так и на общественном транспорте (на сайте подробно указаны все маршруты).