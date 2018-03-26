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Акулина, Антонина и Афина: в Оренбурге за неделю родились 177 малышей
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Акулина, Антонина и Афина: в Оренбурге за неделю родились 177 малышей 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге за неделю родились 87 мальчиков и 90 девочек, сообщает городское управление ЗАГС.
Редкими именами юных оренбуржцев стали: Назар, Алан, Савелий, Гордей, Лев, Вадим, Мирон, Елена, Таисия, Афина, Ева, Мирослава, Алеся, Любовь, Антонина, Акулина.
Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Иванами, Александрами, Артёмами, Дмитриями, Викториями, Аринами, Полинами.
74 малыша стал в семьях первыми детьми, 77— вторыми, 19— третьими, 2-четвертыми, 2–пятыми. В областном центре родилась одна двойня.
41 влюбленная пара заключила законный брак, в том числе с гражданином Армении. К сожалению, 53 семьи распались.
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