Акулина, Антонина и Афина: в Оренбурге за неделю родились 177 малышей

В Оренбурге за неделю родились 87 мальчиков и 90 девочек, сообщает городское управление ЗАГС.

Редкими именами юных оренбуржцев стали: Назар, Алан, Савелий, Гордей, Лев, Вадим, Мирон, Елена, Таисия, Афина, Ева, Мирослава, Алеся, Любовь, Антонина, Акулина.

Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Иванами, Александрами, Артёмами, Дмитриями, Викториями, Аринами, Полинами.

74 малыша стал в семьях первыми детьми, 77— вторыми, 19— третьими, 2-четвертыми, 2–пятыми. В областном центре родилась одна двойня.

41 влюбленная пара заключила законный брак, в том числе с гражданином Армении. К сожалению, 53 семьи распались.