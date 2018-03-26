Девочка из многодетной семьи мечтает стать патологоанатомом

Количество россиян с каждым годом сокращается. Демографы бьют тревогу. По данным Росстата, на 1 января 2018 года население России составляло 146,877 миллиона человек. При этом за 2017 год родились 1 689 900 человек (на 203 400 человек меньше, чем в 2016 году).

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, в последнее десятилетие в стране разработан целый ряд программ, направленных на повышение рождаемости: материнский капитал на рождение второго ребёнка, выделение земельного участка при рождении третьего, различные пособия матери по уходу за первым, вторым и последующими детьми и т.д.

Что бы там ни говорили, но эти государственные программы дают видимые результаты. Всё больше и больше становится молодых семей, в которых два, три, четыре, а то и пять детей. Как живут эти семьи?Какую поддержку получают от государства? С какими проблемами сталкиваются?

Главное богатство — дети

На днях мы побывали в многодетной семье Крючковых из Уреня. Дверь открыла Елена Николаевна с годовалой дочкой Настей на руках. Из детской выбежали нам навстречу четырёхлетняя Полина и двухлетняя Катюшка. Глава семьи, Сергей Иванович, был на работе, поэтому познакомиться с ним не получилось. А вот старшая дочь, четырнадцатилетняя Оксана, вскоре пришла из школы и присоединилась к нашей беседе.

Как театр начинается с вешалки, так и первое впечатление о семье складывается из обстановки в доме. Живут Крючковы небогато: в двухкомнатной квартире нет ни современной дорогой мебели, ни шикарных игрушек. Однако по аккуратно заправленным кроваткам, нарядным детским курточкам на вешалке в прихожей, ровно выстроенной в ряд детской добротной обуви, детским фотографиям на стене в зале и стенгазетам с поздравлениями и рисунками сразу становится ясно, что главное богатство этой семьи — дети.

С малых лет — помощницы

Елена Николаевна не просто обеспечивает чистоту и порядок в квартире, но и с рождения приучает к этому своих малышей. Все игрушки аккуратно расставлены на полках. Ребятишки хорошо одеты. Спокойные, доброжелательные, улыбчивые, они по первому зову готовы прийти на помощь маме.

— Катенька, принеси колготки для Насти, — тихонько говорит Елена Николаевна. И двухлетняя Катя тут же бежит за колготками.

— Оксана, поводись с Настенькой, а мы с Полиной плюшки замесим!

И Оксана берёт на руки младшую сестрёнку.

Полина же со всех ног бежит на кухню. Мама выставляет на стол молоко, муку, масло, яйца, а её четырёхлетняя дочурка, забравшись на стул, со знанием дела в нужном порядке кладёт всё это в кастрюлю и взбивает венчиком, по ходу дела рассказывая нам рецепт плюшек.

Елена Николаевна одобрительно смотрит на дочь:

— Умница ты моя, помощница!

Тянется к тесту и Катя. Мама её не одёргивает. В нужный момент подставляет ей кружку с мукой, и Катя присоединяется к общему делу.

— Ты моя… Именно эти слова чаще всего говорит Елена Николаевна, когда обращается к детям. Чувствуется, что для неё материнство — радость. Да и как не радоваться, когда у тебя такие красивые, чуткие и послушные дочери!

Всё лучшее— от мамы!

— Откуда у вас такой удивительный дар материнства? — спрашиваю я Елену Николаевну.

— От моей мамы — Антонины Ильиничны Новиковой, — говорит она. — Она у меня была замечательная, всему нас с сестрой с детства научила: поддерживать чистоту, хорошо готовить, привила любовь к цветам, животным и детям. Мама до конца жизни была для меня как ангел-хранитель. Она всегда давала мудрые советы, понимала и помогала, даже если я её не слушала и была не права.

Именно мама поддержала меня, когда в 22 года я забеременела, а мой молодой человек предложил сделать аборт. Я Сергея не послушала, вернулась из Нижнего Новгорода к родителям, а через полгода он меня разыскал, стал просить прощения, предложил руку и сердце. Стали жить вместе, он устроился на работу, родилась Оксана. Но обида прошла не сразу, только через три года я согласилась заключить с ним брак официально.

Печали и радости

— Как складывались ваши семейные отношения?

— Рождение дочери полностью поменяло нашу жизнь. Оксана объединила нас всех, стала главной радостью, светом в окошке. И хотя материально порой было туго (Оксане был годик, когда я вышла на работу), всё равно всё было замечательно. Мы с мужем стали мечтать о втором ребёнке — Оксана просила братика. Однако прошло десять лет, прежде чем наша мечта осуществилась. Я никак не могла забеременеть, сидела на диете, чтобы убрать лишний вес, испортила желудок, перенесла операцию, молила Бога, чтобы он дал нам ребёночка, и вот оно, долгожданное счастье — наша Полина.

На материнский капитал мы купили квартиру в Хозцентре. Главное преимущество — недалеко от родителей, которые часто болели и нуждались в уходе. Поскольку Полинка

была совсем маленькая, часть забот о бабушке и дедушке легла на Оксану. В мае 2016 года я родила Катю, а 9 июня 2016 года умерла мама. Отца парализовало, нам пришлось к нему пере-ехать. Я ухаживала за папой и за детьми одновременно. Тяжело было, но когда узнала, что снова беременна, аборт делать не стала, хотя врачи и настоятельно советовали, поскольку к тому времени из-за хронического недосыпания у меня развилась гипертония. Внутренне я была уверена, что всё будет нормально. Так оно и получилось.

В роддоме больше думала о больном отце и детях, которых оставила на мужа и Оксану. Спасибо соседям, они за ними приглядывали. Настю я родила легко. Слава Богу, все дети у нас здоровые.

Проблемы материальные

Когда детей в семье Крючковых стало четверо, на первый план вышли проблемы материальные. После рождения Насти Елена Николаевна впервые не смогла вовремя заплатить коммунальные платежи. Тяжело болел её отец Николай Фёдорович, 7 июля 2017 года он умер. Помогать стало некому.

Детское питание, смесь, памперсы, одежда, обувь, лекарства — всё стоит очень дорого. Все деньги уходят на детей. Поскольку родительская квартира на Крючковых не оформлена, и у Елены Николаевны нет средств на её оформление, субсидий у них нет. За одно только отопление нужно платить пять тысяч рублей ежемесячно. Взять таких денег им негде. Муж работает на пилораме, практически вся его зарплата уходит на питание. А долги по коммунальным платежам растут, как снежный ком, и уже перевалили за 147 тысяч рублей.

Если проблему не решить сейчас, то многодетная семья может остаться без родительской квартиры. Та комнатка площадью 23 квадратных метра в деревянном бараке с удобствами на улице, которую они купили на материнский капитал и в которой все шестеро прописаны, для такой большой семьи явно не подходит. Они готовы её продать, чтобы закрыть долги, но на это нужно разрешение РУО, да и где найти покупателя? Одним словом, проблем у Крючковых столько, что тревогу забили обеспокоенные соседи, которые обратились в газету с просьбой хоть как-то помочь многодетной семье.

Есть ли выход?

Без слов ясно, в сложившейся ситуации виноваты в первую очередь сами Крючковы, которые, отчаявшись, пустили всё на самотёк. Однако в стране, которая взяла курс на рожда-емость, должны же, наверное, быть какие-то инстанции, направленные на поддержку многодетных семей, в том числе и юридическую?

Наверняка Крючковы — не единственная многодетная семья, которой бремя коммунальных тарифов не под силу.

В поиске собственных резервов

Главное преимущество супругов Крючковых — они хотят и умеют работать. Однако крайняя бедность свела на нет все их перспективы.

— Я могла бы держать поросят, с детства к этому приучена, но не на что отремонтировать пол в хлеве, купить поросёночка и корма, — говорит Елена Николаевна. — Дети подрастают, их нужно устраивать в детский сад, тогда бы я могла выйти на работу, но на данный момент плата за троих детсадовцев нам не по карману.

— Но ведь на что-то вы сейчас живёте? — спрашиваю я в свою очередь.

— На то, что Сергей заработает, и на пособия, — говорит Елена Николаевна. — 6 284 рубля платят по уходу за Настей до полутора лет и 890 рублей — на молоко для неё, 8 802 — на Катю до трёх лет. Пособие на школьное питание и проезд для Оксаны — 1 327 рублей. У нас есть огород, поэтому овощи не покупаем. А ещё люди помогают.

Рассказывая о том, как соседи Ирина и Тамара Михайловна Криницыны приносят им детскую одежду, памперсы, стиральный порошок, игрушки и продукты, многодетная мама плачет. И настолько эти слёзы благодарности искренни, что становится понятно, у самой у неё — душа золотая.

Мечты сбываются

Елена Николаевна всё делает для того, чтобы дети были здоровы, сыты, хорошо одеты и веселы. Вместе с ними она часто мечтает о будущем.

— Хочу стать патологоанатомом! — говорит Оксана.

Стараясь её не разочаровать, мама советует:

— Выучишься сначала на медицинскую сестру. При областной больнице Семашко есть возможность одновременно учиться и работать. Навыки ухода за больными у тебя есть, ты у меня ответственная, старательная, на тебя во всём можно положиться. Так что всё у тебя получится.

* * *

Я думаю, всё в жизни получится не только у Оксаны, но и у всех четырёх сестёр Крючковых, и вырастут из них замечательные люди и хорошие специалисты, не избалованные роскошью. Только вот сколько придётся перенести и выстрадать за это время их родителям, которые решили: много деток — хорошо, и сделали смыслом своей жизни многодетную семью!?

В процессе подготовки материала вместе с Е. Н. Крючковой мы обратились за помощью в управление образования, в управление социальной защиты населения, к нотариусу, в ООО «Теплосети», в ООО «Энергоучёт» и в Уренское ЖКХ, но выхода из сложившейся ситуации не нашли.

Для назначения жилищных субсидий Крючковым нужно погасить долги по коммунальным платежам в размере 147 тысяч 533 рублей или хотя бы заключить договоры со всеми этими организациями на реструктуризацию долгов (поэтапное погашение в течение шести месяцев). Договоры заключены, по ним нужно ежемесячно выплачивать 24 тыс. 589 рублей. Выполнить условия этих договоров многодетной семье не под силу.

Источник: «Уренские вести»