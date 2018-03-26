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Проповедницу приговорили к 99 годам тюрьмы за неудачный обряд экзорцизма
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Проповедницу приговорили к 99 годам тюрьмы за неудачный обряд экзорцизма 

Ридус 3 часа назад
Женщина-пастор заморила голодом двухлетнего ребенка в США, пытаясь избавить его от злого духа. Об этом сообщает The Independent.
52-летняя проповедница и ее муж возглавляли церковь в пригороде Далласа. Женщина утверждала, что говорит с богом и называла себя пророком. Она убедила родителей мальчика, которые были ее последователями, что в него вселился демон, и спасти малыша может только голодание.
Ребенку не давали пищу в течение трех недель, он был так слаб, что не мог поднять голову и умер от истощения. Тогда «пророк» провела «церемонию восстания», чтобы оживить его, но ритуал закончился провалом.
Женщину-экзорциста и родителей погибшего осудили. Проповедницу признали виновной в смерти ребенка приговорили к 99 годам лишения свободы и штрафу 10 тысяч долларов США (свыше полумиллиона рублей).
Ранее «Ридус» писал, что в Кирове мать утопила трехлетнюю дочь, чтобы изгнать из нее бесов. Женщина наполнила ванну, и, схватив девочку за ноги, опустила ее голову в воду. Дождавшись, пока ребенок захлебнется, она достала из ванны тело и положила на кровать. Мертвого ребенка обнаружил вернувшийся домой отец, он вызвал скорую, медики констатировали смерть девочки.
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