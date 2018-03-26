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ФОТО: Как рожали сто лет назад
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ФОТО: Как рожали сто лет назад 

Детстрана.ру 3 часа назад
Фото: Детстрана.ру
До конца XIX века женщины чаще всего рожали у себя дома, и уровень смертности был очень высок. Появление роддомов (а главное, применение антисептиков) значительно улучшило ситуацию, но вот о человечном отношении к роженицам не было и речи. На фото того времени невозможно смотреть без содрогания. 1. Это не пыточная, а очень старый родблок 2. Роженицам было принято давать ударный коктейль галлюциногенных веществ, чтобы они не чувствовали боли
3. Медсестра готовит палату для родов (больше похоже на испытания биологического оружия)
4. Во время родов женщинам пристегивали руки и ноги
5. Акушерки помогали молодым мамам ухаживать за детьми
6. Для обезболивания роженицам предлагали подышать веселящим газом
7. 90% врачей, принимавших роды в начале века, не имели акушерского образования
8. Маме показывают малыша сразу после родов. Для тех времен это был выдающийся случай
9. Новорожденные спали в душных корзинках
10. В родильных палатах одновременно находились от трех до шести женщин
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