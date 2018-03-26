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«Прекрасно быть молодой мамой»: Анна Седокова ходит с дочерью в клуб
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«Прекрасно быть молодой мамой»: Анна Седокова ходит с дочерью в клуб 

Eva.ru 36 минут назад
Фото: Eva.ru
Певица Анна Седокова достаточно рано родила своего первого ребенка, поэтому женщина еще молода, а ее дочь уже в том возрасте, когда может составлять маме компанию на взрослых мероприятиях.
Анна Седокова для многих является идеальной ролевой моделью матери: она много времени проводит с детьми и всегда, когда стоит выбор рожать или не рожать, выбирает первое. У Анны уже трое детей, а старшей ее дочери Алине Белькевич уже 13 лет. Недавно Анна поделилась с поклонниками в социальных сетях своей радостью. Женщина уже может проводить время с дочерью как с подругой. И Анна этим активно пользуется: мама и дочь вместе ходят на презентации модной одежды и даже в клуб. На днях певица опубликовала снимок из клуба «Denis Simachev Shop&Bar»: «Вот и настал момент, когда я пришла в Симачев с дочкой. И знаете, что я могу сказать… Это нереально круто, когда у тебя такая взрослая и крутая дочка!»
Поклонники Анны были в восторге, увидев, как здорово проводит время 35-летняя женщина. «Такая доча взрослая» «Мне кажется, или мама в свои года красивее дочки?» «Как доча к этому относится?» «Прям как подружки» «Прекрасно быть молодой мамой» «Классные такие. Вы очень похожи, как будто вы не мама и дочка, а сёстры»
Сама Алина тоже выкладывает в социальных сетях фотографии после совместного времяпрепровождения с мамой и однажды даже написала: «Самый лучший выходной — это выходной с мамой». Для каждой многодетной мамы — приятно, когда дети становятся более самостоятельными и независимыми, а Анна показывает, что в этом есть еще и дополнительная радость, ведь даже в таком относительно взрослом возрасте все равно много всего того, что ребенок делает впервые.
А младший ребенок Анны, 11-месячный Гектор, недавно научился плавать, чем певица также поспешила поделиться со своими подписчиками в социальных сетях.
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